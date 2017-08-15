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Изменена квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2017 года № 479 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 898 «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год»

 

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год изложена в следующей редакции:

 

№ п/п

Вид экономической деятельности

%

к рабочей силе

1

Строительство

0,2819%

2

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

0,0452%

3

Обрабатывающая промышленность

0,0390%

4

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

0,0020%

5

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

0,0011%

6

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

0,0324%

7

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

0,0263%

8

Транспорт и складирование

0,0085%

9

Услуги по проживанию и питанию

0,0155%

10

Информация и связь

0,0043%

11

Финансовая и страховая деятельность

0,0037%

12

Операции с недвижимым имуществом

0,0011%

13

Профессиональная, научная и техническая деятельность

0,0271%

14

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания

0,0581%

15

Образование

0,0065%

16

Здравоохранение и социальные услуги

0,0041%

17

Искусство, развлечения и отдых

0,0018%

18

Предоставление прочих видов услуг

0,0440%

19

Деятельность экстерриториальных организаций и органов

0,0023%

Итого

0,6%

 

 

15 августа 2017, 11:35
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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