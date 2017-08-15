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Изменена квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2017 года № 479 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 898 «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год»
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Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год изложена в следующей редакции:
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