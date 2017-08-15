Для освобождения от НДС при ввозе образцов ветеринарного препарата потребуется копия разрешения

Постановлением Правительства РК от 9 августа 2017 года № 476 внесены изменения в Правила освобождения от налога на добавленную стоимость импорта товаров, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1229.

В частности, в подпункте 2) пункта 5-3 Правил уточняется, что для целей освобождения импорта лекарственных средств, используемых (применяемых) в области ветеринарии, от налога на добавленную стоимость в случае, когда ввозятся образцы ветеринарного препарата для проведения регистрационных испытаний, необходимо представление копии разрешения на ввоз в Республику Казахстан, выданного ведомством уполномоченного органа в области ветеринарии в соответствии с законодательством в области ветеринарии.

Изменение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования постановления, то есть с 25 августа 2017 года..

Напомним, что порядок освобождения от налога на добавленную стоимость импорта товаров определяется Правительством Республики Казахстан в соответствии с положениями пункта 2 статьи 255 Налогового кодекса.