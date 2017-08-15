Багдат Коджахметов: «Мы хотим выйти за рамки страны!»

Генеральный директор 31 канала Багдат Коджахметов рассказал о самом значительном музыкальном событии этого года — шоу «I’m A Singer Kazakhstan», стартующем этой осенью. Придя в Казахстан из Китая, это музыкальное сериалити уже успело обрасти будоражащими предположениями и самыми невероятными слухами. В интервью руководитель канала рассказал, чего на самом деле ожидать зрителям от предстоящего шоу.





— В последнее время на слуху проект «I am a singer». Что это за проект?





— «I’m A Singer Kazakhstan» состоит из двух, наверное, частей. Первая – это картинка, которую видит зритель. Это песенный конкурс, где за право стать лучшим борются профессиональные музыканты, исполняя мировые хиты. Есть и вторая сторона у этого проекта: она заключается в том, что это не просто музыкальное соревнование, не просто звездные выступления. Этот проект, прежде всего, имеет свою собственную драматургию, наполненную необыкновенными человеческими эмоциями. Если многие подобные шоу имеют задачу делать кого-то из массы звездой, то у этого шоу задача обратная: звезду сделать человеком. Но, опять-таки, через песню. Этот проект удивительным образом помогает раскрыть суть творческой личности, показать все ее человеческие стороны, маленькие и большие трагедии и радости в ее жизни, и таким образом, раскрыть суть песни. Ведь что такое песня? Это музыка и текст. Хорошая песня получается, когда в ней гармонично сочетаются талант композитора и поэта. Но суперхитом эту песню может сделать только очень одаренный исполнитель. Проект «I’m A Singer » позволяет раскрыть суть песни, суть этого исполнителя, и преподнести их в идеальной для зрителя форме. В этом и есть секрет популярных, зачастую, любимых с детства, песен: ты просто понимаешь, что в них есть что-то другое, что-то особенное, вызывающее бурю эмоций и желание двигаться вперед.





Еще одна очень важная история этого проекта в том, что он поднимает локальную планку любой эстрады, любого шоу. «I’m A Singer» появился в Китае 5 лет назад, и позволил существенно сдвинуть с традиционной, ставшей уже какой-то консервативной, точки китайскую современную музыку и искусство. И приводя этот проект в Казахстан, мы ждем точно такого же эффекта. Я думаю, что на место огромного пласта той-бизнеса наконец-то придет искусство более высокого уровня, более тонкой содержательной части.





— Безусловно, проект «I’m A Singer Kazakhstan» стал известен казахстанцам благодаря успеху одного конкретного артиста. Шоу на 31 канале будет связано с этим артистом? Будет ли Димаш Кудайберген как-то представлен на этом конкурсе?





— Конечно, Димаш был вдохновителем появления этого проекта на 31 канале. Именно благодаря его таланту мы смогли прорубить это окно, некий коридор во вселенную высшего качества музыки и исполнения. И конечно, шоу в нашем исполнении напрямую связано с Димашем. Мы пока не будем раскрывать всех секретов, впереди еще много времени... За это время мы хотим дать возможность Китаю – огромному мировому рынку с полуторамиллиардным населением, да и другим континентам, открыть для себя еще один казахстанский или центральноазиатский талант, который мог бы удивить огромное количество зрителей таким же невероятным даром, как у Димаша. Я уверен, что такой исполнитель есть. А может быть, их даже несколько — и мы подарим их миру. Еще одна немаловажная деталь шоу «I’m A Singer Kazakhstan» заключается в том, что участник нашего шоу имеет все шансы попасть на пятый сезон «I’m A Singer Kazakhstan» в Китае и повторить успех Димаша Кудайбергена.





— Кастинг уже закончен. Как заявляет 31 канал, было рассмотрено более 3000 анкет со всего мира. Что интересного можно сказать о кастинге? У канала уже есть эти участники — те, кого зритель увидит в сентябре?





— Прежде всего, надо сказать, что «I’m A Singer » – это формат, придуманный корейской компанией MBS, и у него есть определенная механика. Формат шоу таков, что участники во-первых, должны быть уже профессиональными музыкантами, во-вторых, они должны иметь опыт выступлений, возможно, даже опыт участия в других талант-шоу — желательно, мирового уровня. Также внутри проекта они делятся на возрастные категории. И мы строго соблюдали эти правила при отборе участников, который, кстати, был очень сложным. К нам поступило более 3000 анкет, многие из них были от зарубежных исполнителей. Заявки рассматривал очень серьезный художественный совет, состоящий из профессиональных музыкантов, шоуменов —людей, не первый год профессионально работающих в шоу-бизнесе. Конечно, казахстанский «I’m A Singer» будет отличаться от других версий этого шоу тем, что здесь будут участвовать исполнители сразу из 6 государств. А это значит, что 6 национальных телеканалов стран-участниц будут ретранслировать проект 31 канала в одно и то же время в один и тот же день в своем эфире. Таким образом, свыше двухсот миллионов телезрителей в шести странах смогут наблюдать это грандиозное шоу. И да — участников мы уже набрали, но хранить интригу будем до последнего. Все ответы на вопросы — непосредственно в самом шоу.





— Все форматные талант-шоу – это в какой-то степени еще и сказка про Золушку, где любой уличный музыкант может прийти на слепое прослушивание в «Голос», или на первый этап кастинга в «Х-фактор», и получить свой золотой билет в успешную музыкальную карьеру. Как правило, в таких проектах есть наставники — несколько профессиональных, общепризнанных музыкантов, которые прямо на глазах у зрителей говорят участнику: идешь в проект, или возвращаешься домой. Где-то нажимают кнопку с красным крестиком, где-то поворачиваются кресла… В музыкальном шоу ««I’m A Singer» этот механизм заменен экспертным жюри… Чему должен сопереживать зритель?





— Несомненно, в этом проекте тоже есть «эффект Золушки». Потому что, хоть участник и должен быть профессиональным музыкантом, звезда он или нет — это уже другой вопрос. В нашем проекте есть несколько людей, которые имеют невероятный талант. Наверное, здесь даже уместно будет сравнение с Димашем, ведь до своего оглушительного успеха в Китае он очень много выступал в Казахстане, был призером большого количества разных песенных конкурсов, но не имел широкого признания. Среди наших участников есть ребята, которых практически никто не знает, но они — обладатели невероятных голосов. Жюри же, в нашем случае, имеет весьма ограниченные возможности в отборе участников. По большей части, судьбу участников проекта будут решать зрители.





— Однако здесь нет ни смс, ни онлайн-голосования. Как же зритель решает, кто станет самым лучшим голосом страны?





— В этом проекте присутствует максимально на сегодняшний день демократичный и объективный метод отбора лучших — так называемое «Народное жюри»: мы выбираем зрителей, которые присутствуют непосредственно на съемках; они и голосуют прямо в студии. Именно такой механизм и предусмотрен форматом. Больше трехсот человек в зале будут иметь возможность отдать свои голоса одному из выступающих в каждом эпизоде шоу. Также у нас есть договоренность о том, что в качестве зрителей приедут до 50 человек из Китая, такое же количество людей из Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана, других стран, артисты из которых представлены в проекте.





— Что ждет победителя? Этот вопрос опять же, содержит определенные параллели со другими музыкальными форматами, где победителя, и даже зачастую, отдельных участников, ждет награда в виде сотрудничества с известными продюсерскими центрами…





— Здесь я хотел бы вспомнить другие телевизионные шоу — например, наш проект «Дом-весы». Там наш призовой фонд составлял 100 миллионов тенге. Победитель получал в первую очередь, здоровье, новую жизнь, а уж потом – целое состояние, на которое мог жениться, купить квартиру, машину и так далее. А в этом проекте главным призом является возможность идти дальше. Ведь для настоящего музыканта, для настоящего человека искусства главным мотивирующим фактором является количество людей, хлопающих в ладоши, количество и достоверность тех эмоций, которые он вызывает у зрителя. В Казахстане проживает всего 17 млн человек. А в проекте «I’m A Singer Kazakhstan» уже есть возможность получить овации от двухсотмиллионной аудитории. Это значит, что участник или победитель этого проекта получит возможность увеличить свою аудиторию до миллиарда. Это и есть главный приз, который, наверное, имеет как духовный аспект, так и материальный, потому что за каждой овацией стоят деньги.





— Вряд ли имеет смысл скрывать, что «I’m A Singer» для 31 канала – это эксперимент. И канал впервые заходит на эту высококонкурентную поляну большого музыкального шоу. Причем это происходит, пожалуй, не в самый простой для этого год, когда практически все национальные каналы, которые делали форматные шоу, поняли, что все эти зарубежные форматы немножко надоели, и начали делать собственные, национальные талант-шоу. Какие у канала ожидания? Что канал хочет получить?





— Да, это форматное шоу. Однако у него, в отличие от других мировых стандартизированных проектов, есть одна особенность: мы имеем право вносить любые изменения. Адаптировать, национализировать, расширять, углублять. Что мы, в принципе, и делаем, по возможности, не затрагивая ключевых аспектов, чтобы не испортить сам формат. И в общем-то, можно сказать, что «I’m A Singer » приобрел некий национальный окрас на 31 канале. Конечно, мы учитываем опыт наших конкурентов и собственный опыт: мы делали схожие проекты. С меньшим охватом, но схожие. И мы ждем, что 31 канал, являясь национальным, наконец-то сможет достичь цели, к которой вот уже третье десятилетие стремится казахстанское телевидение. Мы хотим выйти за рамки страны. Мы хотим, чтобы 31 канал любили зрители в других странах. Мы имеем на это право, и у нас есть для этого все возможности. Ведь проект «I’m A Singer Kazakhstan» — это только начало. Первые шаги сделаны уже давно, и данный проект — один из существенных этапов в достижении этой цели. У нас есть несколько схожих по масштабу проектов на 2018 и 2019 годы, о которых наши уважаемые зрители узнают несколько позже. Они действительно позволят испытывать кроме добрых определенных эмоций еще и чувство гордости: наш 31канал признали в других странах!





— Что увидит зритель, который включит в сентябре телевизор? Что можно сказать про шоу? Что можно сказать про сцену, про звук? Про музыку? Про команду, которая это делает? Какие у зрителя должны сформироваться эмоциональные ожидания? Чего ему ждать?





— Зритель увидит, если так можно выразиться, большое кино, насыщенное самыми яркими элементами современного искусства, которые на сегодняшний день есть. Зритель увидит шоу, где исполнитель будет петь живьем, демонстрируя свои максимальные вокальные данные, артистичность, пластику. Зритель услышит живое сопровождение симфонического оркестра и современного бэнда — абсолютно живое, от начала и до конца. Зритель испытает глубокое сопереживание каждому из участников. К каждой песне. Зритель сможет удовлетворить внутреннее желание того, что …оказывается, наши-то могут! И такими «могут» окажется именно 31 канал с проектом «I’m A Singer Kazakhstan». Я в этом уверен!





— «I’m A Singer Kazakhstan» — это на один сезон или это надолго?





— Это надолго. Да, это эксперимент, но он станет традицией. Почему? Потому что мы первые, кто это делает в Центральной Азии. Проект на 31 канале объединяет не только людей по узкому профилю, живущих искусством. Он объединяет в себе широкую массу. Сегодня телевидение перестало быть просто телевизором. Сегодня телевидение везде: оно в интернете, в мобильных приложениях — оно во всем! Во всей нашей жизни. И этот проект как раз-таки позволяет через все каналы коммуникации расширить аудиторию и шагнуть в новую эру, в новую эпоху технологического, максимально широкого, максимально эффективного стирания времени и пространства в общении между людьми!



