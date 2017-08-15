Заявления на допуск ВТ к эксплуатации (далее - Заявление) принимаются поставщиком АНО от следующих заинтересованных пользователей:

1) государственные органы Республики Казахстан;

2) администрации гражданской авиации иностранных государств;

3) иностранные и национальные эксплуатанты воздушных судов, выполняющих полеты в воздушном пространстве Республики Казахстан;

4) поставщики АНО иностранных государств;

5) Международная организация гражданской авиации (далее - ИКАО), в том числе группы регионального планирования и целевые группы;

6) Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Заявление составляется в произвольной форме с указанием географических координат начальной, промежуточных и конечной точек ВТ, указанных во Всемирной Геодезической Системе 1984 года (WGS-84), используемых эшелонов полетов, а также с обоснованием целесообразности введения новой ВТ.

Заявление рассматривается в течении 30 календарных дней со дня его поступления поставщику АНО.

На основании поступившего Заявления, поставщиком АНО определяется подразделение, ответственное за подготовку данных для рассмотрения возможности допуска ВТ к эксплуатации.

В соответствии с пунктом 15-1 Инструкции по организации и обслуживанию воздушного движения, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 279 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7006) (далее - Инструкция), допуск ВТ к эксплуатации осуществляется только после того, как проведенная оценка безопасности полетов продемонстрирует обеспечение приемлемого уровня безопасности полетов.

По истечении срока рассмотрения Заявления поставщик АНО письменно информирует заявителя о принятом решении.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.