Особенности содержания нового Кодекса судейской этики

Жукенов А.С.,

Председатель

Сарыаркинского районного

суда города Астаны

В условиях реализации задачи по повышению доверия к судебной власти важнейшими слагаемыми наряду с процессуально-правовыми обязанностями является и личность судьи, как лица, занимающего ответственную государственную должность.

С каждым последующим реформированием судебной системы вопрос усиления требований к этическому облику судьи вызывает серьезную озабоченность Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева, который определил конечной целью судебной модернизации - независимую и неподкупную судебную власть, где главным является честность и профессионализм судей, справедливость и доступность правосудия.

Главным событием VII съезда судей стало принятие 21 ноября 2016 года Кодекса судейской этики (далее - Кодекс). Новый документ регламентирует усовершенствованную модель судейского поведения, что согласуется с международными положениями Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, основных принципов независимости судебных органов, одобренных Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, Бангалорских принципов и правил поведения судей.

Действие Кодекса распространяется на всех судей Республики Казахстан, независимо от занимаемой должности, и судей, пребывающих в отставке. При неурегулированности каких-либо вопросов, связанных с судейской этикой, Кодекс предусматривает применение судьями общепринятых принципов морали и нравственности, а также международных стандартов в области правосудия и поведения судей.

Кодекс содержит следующие основные принципы поведения судей:

судья должен быть верным своей присяге, неукоснительно соблюдать нормы этики, не допускать проявлений некорректного поведения при осуществлении любых действий, в общественной деятельности и в быту, чтобы его поступки соответствовали высокому статусу должности судьи;

судье следует отстаивать и претворять в жизнь верховенство закона и принципы независимости судебных органов;

судья должен избегать любых действий, которые могут привести к умалению авторитета судебной власти и причинить ущерб репутации судьи;

поведение судьи при исполнении профессиональных обязанностей должно формировать и поддерживать уверенность общества в честности и неподкупности судьи;

поведение судьи вне суда, его взаимоотношения с участниками процесса должны способствовать поддержанию уверенности общества в независимости суда.

Кодекс устанавливает этические нормы и правила поведения при осуществлении профессиональных обязанностей судьи и во внесудебной деятельности: в общественной делах и в быту.

С учетом такой дифференциации этических норм и правил поведения в Кодексе полагаем возможным при осуществлении профессиональных обязанностей судьи выделить следующие отдельные его положения:

судья при осуществлении своих профессиональных обязанностей должен следовать закону и пресекать любое постороннее воздействие, противостоять угрозам, давлению и неправовому влиянию, прямому или косвенному вмешательству в судебный процесс, от кого бы они ни исходили. Судье следует обеспечивать высокую культуру ведения судебного заседания, вести себя достойно, вежливо и требовать такого же поведения от участников процесса и других лиц, присутствующих в судебном заседании, принимать меры, чтобы у них не возникало сомнений в справедливости правосудия;

председатель суда (председатель коллегии) при осуществлении организационно-распорядительных полномочий не вправе допускать действий, ограничивающих независимость судей, оказывать давление на них, а также использовать иные методы административного воздействия, имеющие целью повлиять на деятельность судей по отправлению правосудия;

судье следует воздерживаться от публичных заявлений, касающихся оценки судебных решений, не вступивших в законную силу, и публичных комментариев, которые могут подорвать репутацию судебной системы и причинить ущерб интересам правосудия. Указанные положения не ограничивают судью в правовом анализе судебных решений в целях выработки единой судебной практики и не ограничивают его в публичной дискуссии по результатам рассмотрения дел;

судья должен исключить непроцессуальные контакты, под которыми понимается любое, не предусмотренное процессуальным и иным законодательством общение с лицами, участвующими в деле, их представителями, прокурором, адвокатом, иными заинтересованными лицами по конкретному судебному делу, если эти действия могут привести к обоснованным сомнениям в объективности и беспристрастности судьи.

Таким образом, не только процессуальный закон требует от судьи культуру ведения судебного заседания, но и нормы Кодекса. Прежде всего, это должно касаться подготовки судьи к судебному заседанию: изучение материалов дела, законодательства и имеющихся ратифицированных конвенций, международных актов по этому делу (статья 5 Кодекса), опрятный и надлежащий внешний вид. Прав К.А. Мами рассуждая о том, что не подготовившийся к судебному заседанию судья будет осуществлять правосудие не на должном профессиональном уровне, а непрофессиональное осуществление правосудия ощущается и воспринимается юридически неосведомленными людьми как проявление несправедливости.

Обеспечение принципов судопроизводства, открытие судебного заседания в строго назначенное время, умение слушать, не отвлекаясь на другие вопросы, и своевременно задавать вопросы, выясняя детали, необходимые для рассмотрения дела по существу, вышеуказанные действия по подготовке судьи к судебному процессу и другие, на наш взгляд, положительно повлияют на представление граждан о судебной власти.

В соответствии с пунктом 4 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 14 мая 1998 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан» под вмешательством в деятельность суда следует понимать любые формы воздействия на судью в целях воспрепятствования осуществлению им объективного и беспристрастного правосудия по конкретному делу. К таким видам вмешательства, в частности, могут быть отнесены прямое указание или косвенная просьба со стороны того или иного лица о принятии решения в пользу конкретной стороны судебного процесса, умышленное создание условий, при которых судья вынужден принять определенное решение, и другие подобные действия. Взятие на контроль дела, находящегося в производстве суда, государственными органами или их должностными лицами следует расценивать как вмешательство в судебную деятельность в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.

К ограничениям в общественной деятельности судьи относятся следующие положения Кодекса:

профессиональная деятельность судьи несовместима с членством в политической партии или общественном объединении, преследующим политические цели. Ему не следует публично выступать в поддержку таких организаций, участвовать в их политической деятельности;

судье следует воздерживаться от нерегламентированных публичных оценок государственной, политической деятельности, не связанных с вынесением решения по конкретному делу. Данные положения не должны рассматриваться как ограничивающие право судьи на свободу выражения мнения по любым вопросам политической и общественной жизни;

судья должен избегать общественных мероприятий и других публичных мест, если это может навредить его репутации;

судье при исполнении обязанностей следует воздерживаться от демонстрации своих религиозных убеждений и принадлежности;

при осуществлении права на свободу совести, судье во всех случаях надлежит проявлять сдержанность и умеренность, чтобы авторитет судебной власти не был поставлен под сомнение;

судье следует содействовать профессиональному освещению в средствах массовой информации судебной деятельности. Судья может предоставлять средствам массовой информации сведения о процессуальных стадиях рассмотрения дела, пояснения к принятому судебному решению, информировать о сложившейся судебной практике применения норм материального и процессуального права.

По Кодексу в быту:

судье не следует принимать самому и позволять принимать членам семьи, а также лицам, находящимся в процессуальной зависимости от него, подарки, льготы, преимущества, безвозмездные услуги, либо иные блага в связи с осуществляемой им деятельностью по отправлению правосудия;

судье следует быть разборчивым в личных знакомствах и связях, избегать совершения гражданско-правовых сделок, влекущих возникновение финансовых обязательств, с лицами, находящимися от него в служебной зависимости, а также с лицами, являющимися участниками судебных процессов по делам, находящимся в его производстве;

судья должен заботиться о своей репутации и репутации членов своей семьи и не использовать служебное положение в своих личных интересах, интересах членов семьи и других лиц. Кандидату в судьи при участии в отборе на должность судьи, а также судье при осуществлении своих полномочий следует исключать семейственность и не допускать конфликт интересов.

о факте совершения преступления членами семьи, близкими родственниками судья должен в установленном порядке незамедлительно предоставить достоверную информацию в кадровую службу уполномоченного органа;

судье следует прилагать усилия к надлежащему исполнению обязанностей по содержанию, воспитанию своих несовершеннолетних детей, содержанию родителей и других нетрудоспособных членов семьи.

судья должен быть осведомлен о материальных интересах членов своей семьи и принимать для этого разумные меры.

судья не должен позволять членам своей семьи, близким родственникам и другим лицам влиять на его действия, связанные с осуществлением правосудия.

Ряд вышеуказанных положений Кодекса закреплены и согласуются с нормами Конституции Республики Казахстан (статьи 77, 79), Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» (статьи 1, 23, 25, 28), Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (статьи 12-15).

Следует отметить, что положение Кодекса в части требования об исключении семейственности и не допущении конфликта интересов также распространяется и на кандидата в судьи при участии в отборе на должность судьи. Указанное положение целесообразно в силу того, что действующее законодательство не содержит морально-этических требований к кандидатам на должности судей. При этом по тексту Кодекса дважды (преамбула и статья 13) закреплено, что действие Кодекса распространяется на всех судей Республики Казахстан и судей, пребывающих в отставке. Поэтому полагаем, что данное требование установлено применительно к судейской карьере, на судей, претендующих на должность судьи областного суда, Верховного Суда Республики Казахстан.

С учетом изложенного, считаем, что новый Кодекс существенно повысил этические требования, предъявляемым к судьям, расширил основания проступков, противоречащих судейской этике, для привлечения судей к дисциплинарной ответственности, что в целом дает возможность формировать профессиональный судейский корпус, призванный обеспечивать верховенство права в жизнедеятельности общества и государства.