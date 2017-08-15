Сагадиев о грантах: МОН предложит ряд решений

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на заседании правительства озвучил проблемы системы высшего образования, которые требуют решения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, премьер-министр РК), я хотел бы отдельно остановиться на правилах приема в высшие учебные заведения, вопросах, волнующих население. В этом году это надо будет обсуждать и решать», - сказал он.

Первое, по его словам, это распределение грантов по специальностям.

«Дело в том, что мы распределяем гранты по приоритетным направлениям экономики. Например, дает 610 - на вычислительные техники и всего 45 - на юриспруденцию, 2,5 тысяч - на общую медицину и всего 45 - на стоматологию. Все это у нас, конечно, закреплено в различных программах развития. Соответственно, из года в год лица, набравшие высокие баллы на одну специальность, гранты не получают, а лица, набравшие низкие баллы на другую, получают. То есть экономическая целесообразность у нас сталкивается с вопросом социальной справедливости», - пояснил глава ведомства.

Е. Сагадиев отметил, что с каждым годом это вызывает все больше вопросов у родителей.

«Тема не новая, но надо учитывать, что каждый год в этот процесс заходит новое поколение неопытных родителей и детей. Для них все это впервые. К тому же количество грантов по приоритетам публикуются очень поздно. У нас очень громоздкая система сбора и согласования потребностей экономики по министерствам и акиматам. Абитуриент просто не успевает реально оценить свои шансы. Ему еще нужно время, чтобы выбрать профильный предмет и подготовиться», - сказал он.

Министр сообщил, что МОН предложит ряд решений, как, например, опубликования количества грантов по специальностям на три года вперед.

«Это в принципе можно сделать в рамках трехлетнего бюджета. Но этот вопрос, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, премьер-министр РК), надо будет уже в этом году обсудить и решить. Второй - льготные категории. Сельская квота и квота для детей стоит не так остро, но вопрос все еще стоит. Вопрос по «Алтын белгы» - вопрос социальной справедливости стоит очень остро. В этом году гранты были распределены строго по набранным баллам на ЕНТ без фактора «Алтын белгы». После согласования республиканская комиссия добавила около 4% грантов, чтобы выполнить обязательства перед обладателями «Алтын белги», в этом году мы законодательное изменение планируем внести. Ситуация у нас тоже не новая, в прошлом году мы также были вынуждены определенное количество знака «Алтын белги» распределять по грантам вузов», - уточнил спикер.

Третьей проблемой является нехватка посадочных мест в ведущих вузах.

«Особенно в Астане. Это связано с популярностью вузов, но и с тем, что есть желание переехать в столицу. Астана быстро становится образовательным хабом. Соответственно дети с высокими баллами не могут поступить в ЕНУ или астанинскую Медакадемию, даже на платной основе. В этом году вопрос стоит гораздо острее. Мы считаем, что надо это вынести на обсуждение и найти решение», - считает он.

«И последнее, в этом году акиматам областей законодательно разрешено выделять гранты. Нормативная база тоже полностью принята. Соответствующие письма в акиматы были разосланы. Просьба акимам уже в этом году поддержать своих студентов и свои вузы», - сказал глава ведомства.

Как заключил Е. Сагадиев, в целом, система образования к началу нового учебного года готова.

«По всем вопросам будет проводиться широкая разъяснительная работа», - резюмировал он.

Ксения Давыдова