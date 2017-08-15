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Экипаж 52 экспедиции МКС поздравил казахстанцев с проведением ЭКСПО из открытого космоса

15 августа 2017, 12:06

«Передаем пламенный привет всем казахстанцам, и конечно же кызылординцам, жителям столицы и звездного города Байконур» - космонавт Сергей Рязанский

Экипаж 52 экспедиции на международную космическую станцию (МКС) поздравил казахстанцев с проведением ЭКСПО-2017 из открытого космоса. Телемост с пилотами космического корабля Федором Юрчихиным и Сергеем Рязанским находящихся в невесомости был организован во время празднования дней культуры Кызылординской области на международной выставке, передает корреспондент Zakon.kz.

Космонавты Роскосмоса отметили, «ЭКСПО-2017 мероприятие мирового значения, потому как энергия будущего, это новые технологии необходимые для развития всего человечества».

«Передаем пламенный привет всем казахстанцам, и конечно же кызылординцам, жителям столицы и звездного города Байконур. А также всем гостям международной выставки ЭКСПО-2017» - сказал во время выхода на связь Сергей Рязанский.

Помимо этого, гала-концерт «Сырдария – Жырдария» приуроченный к празднованию дней культуры Кызылординской области собрал на своей площадке звезд казахстанской эстрады, спорта и политики.



Так, среди приглашенных можно было увидеть акима Астаны Асета Исекешева, председателя правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова, Госсекретаря Республики Казахстан Гульшару Абдыкаликову, и конечно же, акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева.

На сцене в этот день блистали и завораживали зрителей танцевальный ансамбль «Томирис», «Жырау», Алмас Алматов, Кунсулу Турикпен, мастера отечественной эстрады Мадина Садвакасова, Рамазан Тайманов, Серик Ибрагимов, Алмас Кишкенбаев, ВИА «Сыр самалы» и другие.



Среди гостей на празднике Кызылординской области оказались и Мырзатай Жолдасбеков, Елена Абдыхалыкова, Илья Ильин, Александр Зайчиков и другие.

К слову, концерт должен был закончится в 22:00 по времени Астаны, однако, народ не расходился и аплодировал. Так что артисты продолжали «зажигать» своих зрителей еще долго после того, как прямой эфир был отключен.



Напомним, в рамках международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» 10-14 августа состоялись Дни культуры Кызылординской области в Астане.





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