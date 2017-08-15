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Сагинтаев поручил решить вопросы перевозки и горячего питания школьников

15 августа 2017, 12:08

Кроме того, необходимо завершить капитальный и текущий ремонт в ряде школ.

При рассмотрении вопросов о готовности образовательной инфраструктуры к началу нового учебного года Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал поручение закончить ремонт школ и решить все остальные вопросы до 1 сентября, передает корреспондент Zakon.kz.

«В принципе готовность неплохая, но до сих пор у нас имеется ряд вопросов, мы видим, не завершен капитальный, текущий ремонт ряда школ», - сказал он.

По его словам, также в некоторых регионах не полностью решены вопросы перевозки школьников, обеспечением горячим питанием, учебниками.

«Поэтому, уважаемые акимы, хотел бы попросить вас решить и завершить все данные вопросы до 1 сентября», - подчеркнул глава Кабмина

Ксения Давыдова, Астана
Фото: rikatv.kz

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