Тоты Амирова будет работать в Комитете гражданской авиации
15 августа 2017, 12:25
Она назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации - главного государственного авиационного инспектора.
Приказом ответственного секретаря Министерства по инвестициям и развитию РК Тоты Амирова назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации - главного государственного авиационного инспектора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Заместитель председателя - главный государственный авиационный инспектор Т. Амирова будет курировать вопросы лётной эксплуатации авиакомпаний, контроля за техническим состоянием воздушных судов, лицензированием пилотов и другие вопросы надзора за безопасностью полётов»,- говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
Фото: voxpopuli.kz
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