Почему новый Налоговый кодекс?

В Астане состоялась конференция «О проекте нового Налогового кодекса», сообщается на сайте НПП РК «Атамекен».

14 августа в Астане с председательством первого вице-министра нацэкономики РК Русланом Даленовым и с участием заместителя Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Рустамом Журсуновым состоялась конференция «О проекте нового Налогового кодекса».

Стоит отметить, каждые 6-8 лет происходят изменения в парадигме налогообложения, налоговая система последовательно развивается.

«Налоговая система прошла через становление, кодификацию, затем были решены вопросы налоговой нагрузки и наконец, сейчас реализуется упрощение. Необходим идеологический разворот в сторону добросовестного бизнеса, нужно развивать массовое предпринимательство. Администрирование должно стать незаметным, но действенным», - отметил Руслан Даленов.

Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» просуществовал 6 лет (1995-2001), его на 8 лет (2001-2009) сменил первый Налоговый кодекс.

Второй Налоговый кодекс действует 9-й год (от 10 декабря 2008 года).

Проект нового Налогового кодекса построен на трех основных принципах: идеология, стимулирование и администрирование.

Первый вице-министр нацэкономики РК отметил, что идеология нового Налогового кодекса включает:

все неясности и неточности толкуются в пользу налогоплательщика,

отмена штрафа и пени, если налоговые органы неправильно разъясняют Налоговый кодекс,

усиливается требование к обоснованности доначислений,

больше времени бизнесу для изучения изменений в Налоговый кодекс (поправки принимаются не позднее 1 июля),

отмена многочисленных поправок (запрет на внесение изменений сопутствующими законами),

новая структура: персонализация разделов: каждая категория охвачена своим разделом.

В целях администрирования предлагается сохранение текущих режимов для МСБ и АПК.

Сохранен порог по НДС (30 тыс. МРП, 68 млн тенге) (предусматривалось: 2018 г. - 25 тыс. МРП, 2019 г. - 20 тыс. МРП, 2020 г. - 15 тыс. МРП), срок исковой давности для МСБ снижен с 5 до 3 лет.

«НПП РК «Атамекен» представил свое видение и уже на его основе производилось совместное партнёрское написание проекта. Тот, кто хочет открыть свое дело, не должен путаться, как платить налоги - это должно делаться легко и просто. Мы планируем изменить идеологию, внедрить стимулирование, упростить администрирование», - сообщил первый вице-министр нацэкономики РК.

Что дадут налоговые новшества:

уменьшается налоговые споры,

снизится число проверок,

администрирование упростится,

переработка сырья получит стимулы,

поддержка кредитования,

удобные режимы для АПК и МСБ,

предсказуемость налоговых изменений.