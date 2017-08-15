Почему новый Налоговый кодекс?
В Астане состоялась конференция «О проекте нового Налогового кодекса», сообщается на сайте НПП РК «Атамекен».
14 августа в Астане с председательством первого вице-министра нацэкономики РК Русланом Даленовым и с участием заместителя Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Рустамом Журсуновым состоялась конференция «О проекте нового Налогового кодекса».
Стоит отметить, каждые 6-8 лет происходят изменения в парадигме налогообложения, налоговая система последовательно развивается.
«Налоговая система прошла через становление, кодификацию, затем были решены вопросы налоговой нагрузки и наконец, сейчас реализуется упрощение. Необходим идеологический разворот в сторону добросовестного бизнеса, нужно развивать массовое предпринимательство. Администрирование должно стать незаметным, но действенным», - отметил Руслан Даленов.
Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» просуществовал 6 лет (1995-2001), его на 8 лет (2001-2009) сменил первый Налоговый кодекс.
Второй Налоговый кодекс действует 9-й год (от 10 декабря 2008 года).
Проект нового Налогового кодекса построен на трех основных принципах: идеология, стимулирование и администрирование.
Первый вице-министр нацэкономики РК отметил, что идеология нового Налогового кодекса включает:
все неясности и неточности толкуются в пользу налогоплательщика,
отмена штрафа и пени, если налоговые органы неправильно разъясняют Налоговый кодекс,
усиливается требование к обоснованности доначислений,
больше времени бизнесу для изучения изменений в Налоговый кодекс (поправки принимаются не позднее 1 июля),
отмена многочисленных поправок (запрет на внесение изменений сопутствующими законами),
новая структура: персонализация разделов: каждая категория охвачена своим разделом.
В целях администрирования предлагается сохранение текущих режимов для МСБ и АПК.
Сохранен порог по НДС (30 тыс. МРП, 68 млн тенге) (предусматривалось: 2018 г. - 25 тыс. МРП, 2019 г. - 20 тыс. МРП, 2020 г. - 15 тыс. МРП), срок исковой давности для МСБ снижен с 5 до 3 лет.
«НПП РК «Атамекен» представил свое видение и уже на его основе производилось совместное партнёрское написание проекта. Тот, кто хочет открыть свое дело, не должен путаться, как платить налоги - это должно делаться легко и просто. Мы планируем изменить идеологию, внедрить стимулирование, упростить администрирование», - сообщил первый вице-министр нацэкономики РК.
Что дадут налоговые новшества:
уменьшается налоговые споры,
снизится число проверок,
администрирование упростится,
переработка сырья получит стимулы,
поддержка кредитования,
удобные режимы для АПК и МСБ,
предсказуемость налоговых изменений.
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