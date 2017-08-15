Национальная инвестиционная стратегия принята Правительством РК

Реализация национальной инвестиционной стратегии позволит увеличить приток прямых иностранных инвестиций в экономику страну в течении 5 лет до 26%.

Для улучшения инвестиционного климата в рамках исполнения поручения Президента Казахстана разработана Национальная инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы , сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент , сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz





«В стратегии основной акцент делается, в первую очередь, на привлечение прямых иностранных инвестиций в несырьевые секторы, ориентированные на экспорт. Определены основные целевые индикаторы. При успешной реализации стратегии, в течении пяти лет прогнозируется поэтапный рост валового притока прямых инвестиций в экономику до 26% к уровню 2016 года, а инвестиции, ориентированные на повышение эффективности, то есть ориентированный на экспорт до 50%. Вместе с тем, ожидается рост внутренних инвестиций, так, объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора до увеличится на 46%», - сказал глава ведомства.





По его словам, в настоящее время определены приоритетные отрасли, в которые наиболее выгодно привлекать новые инвестиции, направленные на повышение эффективности.





«Эти отрасли можно разделить на две группы. Первое, это - отрасли с «действующим потенциалом», такие как пищевая промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных ископаемых, то есть металлургия, химия и нефтехимия, а также машиностроение», - перечислил он.





Ж. Касымбек отметил, что данная группа состоит из отраслей, в которых возможно продвигать прямые иностранные инвестиции, направленные на повышение эффективности в краткосрочной или среднесрочной перспективе.





«Вторая группа, это - «перспективные отрасли», такие как ИКТ, туризм и финансы. Данная группа состоит из отраслей, в которых инвесторы могут быть заинтересованы в долгосрочной перспективе. При условии, что мы сможем усилить свои конкурентные позиции, данные отрасли могут продемонстрировать хороший потенциал для привлечения прямых инвестиций в страну», - сказал министр.





Он напомнил, что в последние годы проводятся комплексные работы по улучшению инвестиционного климата в стране и создание благоприятных условий для инвесторов.





«В результате РК принята членом комитета по инвестициям ОЭСР. Это является показателем того, что инвестклимат у нас в стране соответствует международным стандартам и уровню стран членам ОЭСР. После значительного снижения объема прямых иностранных инвестиций в 2015 году с 2016 года они вновь начали восстанавливаться. В текущем году уровень роста сохраняется. По итогам 2016 года объем прямых иностранных инвестиций составил 20,6 млрд долларов. И по сравнению с 2015 годом вырос на 40%. В первом квартале 2017 года составил 5,4 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,9%», - заключил глава ведомства.





Со своей стороны премьер-министр Бакытжан Сагинтаев указал, что все вопросы по стратегии обсуждены и согласованы со специалистами и экспертами, после этого документ необходимо утвердить.





«Все вопросы согласованы, а также обсуждены со всеми специалистами, экспертами, поэтому имеется возможность принять решение. Решение принято», - сказал он.





Ксения Давыдова, Астана