Peugeot запретил Opel делать большой кроссовер

Большой кроссовер Opel, разработанный на платформе Insignia, не будет запущен в серию, сообщает Auto Express со ссылкой на собственные источники в компании. Такое решение принял новый владелец Opel – французский концерн PSA, объединяющий марки Peugeot, Citroen и Opel.





Дело в том, что платформа Opel insignia хотя и разработана немцами, однако права на ее использование сохранились за GM. Таким образом, если бы новый кроссовер был бы поставлен на конвейер, PSA пришлось бы платить американцам за использование интеллектуальной собственности.





Сейчас Opel обновляет линейку кроссоверов за счет моделей, построенных на переднеприводных шасси Peugeot. Это Crossland X на базе Peugeot 2008 и Grandland X на шасси Peugeot 3008. Не исключено, впрочем, что большой кроссовер у немцев все же будет, но позже — на совместной архитектуре, которую Opel и PSA сделают для новых Insignia и Peugeot 508.



