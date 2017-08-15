Известный писатель С.Досанов поделился мнением о программе «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания"

Для гостей вечера была организована книжная выставка, на полках которой были выложены произведения писателя.

Заслуженный деятель РК Сабит Досанов встретился со своими читателями. Также на встрече присутствовали аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов и интеллигенция области.









Стоит отметить, что встреча с писателем прошла в одном из самых живописных мест области: в санатории «Акжайык». Как оказалось, писатель некоторое время решил отдохнуть в Приуралье, а постояльцы санатория попросили его рассказать побольше о себе и своих произведениях в ходе творческого вечера.









За организацию вечера взялись работники областной научно-универсальной библиотеки им. Ж.Молдагалиева. По их словам, на мероприятие были приглашены не только поклонники, но и немало известных представителей творческой интеллигенции области, работников образования культуры и искусства.









Для гостей вечера была организована книжная выставка, на полках которой были выложены произведения писателя.









- Хотелось бы сказать спасибо Сабиту Аймухановичу за данную встречу. Многие из нас хотели бы задать вопросы о вашем творчестве, поговорить с вами. Надеюсь, что сегодняшняя встреча будет полезной, и особенно для молодежи. Ведь говоря о программе Президента страны Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", мы должны особое внимание уделять молодому поколению - будущему нашего Казахстана, - отметил А. Кульгинов.



