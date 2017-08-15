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Известный писатель С.Досанов поделился мнением о программе «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания"

15 августа 2017, 13:09

Для гостей вечера была организована книжная выставка, на полках которой были выложены произведения писателя.

Заслуженный деятель РК Сабит Досанов встретился со своими читателями. Также на встрече присутствовали аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов и интеллигенция области.



Стоит отметить, что встреча с писателем прошла в одном из самых живописных мест области: в санатории «Акжайык». Как оказалось, писатель некоторое время решил отдохнуть в Приуралье, а постояльцы санатория попросили его рассказать побольше о себе и своих произведениях в ходе творческого вечера.



За организацию вечера взялись работники областной научно-универсальной библиотеки им. Ж.Молдагалиева. По их словам, на мероприятие были приглашены не только поклонники, но и немало известных представителей творческой интеллигенции области, работников образования культуры и искусства.



Для гостей вечера была организована книжная выставка, на полках которой были выложены произведения писателя.



- Хотелось бы сказать спасибо Сабиту Аймухановичу за данную встречу. Многие из нас хотели бы задать вопросы о вашем творчестве, поговорить с вами. Надеюсь, что сегодняшняя встреча будет полезной, и особенно для молодежи. Ведь говоря о программе Президента страны Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", мы должны особое внимание уделять молодому поколению - будущему нашего Казахстана, - отметил А. Кульгинов.



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