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Сагинтаев поручил решить вопросы перевозки и горячего питания школьников

 

При рассмотрении вопросов о готовности образовательной инфраструктуры к началу нового учебного года Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал поручение закончить ремонт школ и решить все остальные вопросы до 1 сентября, передает корреспондент Zakon.kz.

«В принципе готовность неплохая, но до сих пор у нас имеется ряд вопросов, мы видим, не завершен капитальный, текущий ремонт ряда школ», - сказал он.

По его словам, также в некоторых регионах не полностью решены вопросы перевозки школьников, обеспечением горячим питанием, учебниками.

«Поэтому, уважаемые акимы, хотел бы попросить вас решить и завершить все данные вопросы до 1 сентября», - подчеркнул глава Кабмина

 

Ксения Давыдова

 

15 августа 2017, 13:14
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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