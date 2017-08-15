Тоты Амирова будет работать в Комитете гражданской авиации

Приказом ответственного секретаря Министерства по инвестициям и развитию РК Тоты Амирова назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации - главного государственного авиационного инспектора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Заместитель председателя - главный государственный авиационный инспектор Т. Амирова будет курировать вопросы лётной эксплуатации авиакомпаний, контроля за техническим состоянием воздушных судов, лицензированием пилотов и другие вопросы надзора за безопасностью полётов»,- говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.