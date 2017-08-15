В РК до 2022 года принята Национальная экспортная стратегия

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов в ходе заседания правительства представил правительственную программу «Национальная экспортная стратегия Казахстана» на 2018-2022 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Программа направлена на достижение стратегических целей, определенных Стратегией «Казахстан-2050», в частности по увеличению объема экспорта несырьевых товаров в два раза к 2025 году в сравнении с 2015 годом», - сказал глава ведомства.

По его словам, в качестве целевых индикаторов успешности её реализации предлагается установить увеличение объема несырьевого экспорта в сравнении с показателем 2015 года в полтора раза к 2022 году, а также прирост экспорта несырьевых товарных позиций в страны приоритетного и высокого интереса.

В рамках совершенствования институциональных основ поддержки экспортеров программой предлагается законодательно закрепить статус Единого оператора по поддержке и продвижению экспорта за НК Казахэкспорт, который должен функционировать по принципу «единого окна».

«Согласно мировой практике, внедрение именно «единого окна» предоставляет возможность государственным органам и институтам развития повысить качество и сократить сроки предоставления услуг, упростить административные процедуры и повысить их эффективность. Для экспортеров внедрение «единого окна» сокращает стоимостные и временные затраты, упрощает технологию информационного взаимодействия с государственными органами и институтами развития», - отметил Т. Сулейменов.

Как он указал, предполагается создание представительств Единого оператора во всех регионах республики, а также за рубежом на первом этапе в странах приоритетного и высокого интереса, что позволит обеспечить поддержку экспортеров на местах, обеспечить вовлеченность местных исполнительных органов в реализацию основных направлений экспортной политики республики. Документом также предполагается определение перспективной «экспортной корзины» по товарам и услугам с выделением перспективных рынков сбыта. В данную корзину вошли 116 товаров из семи отраслей, которые уже экспортируются или которые предлагается экспортировать.

По данным министра, среди действующих товарных позиций товары пищевой промышленности, минеральные и химические удобрения, а среди новых - детская одежда, медицинские изделия, стекло. К перспективным услугам, с точки зрения экспорта, отнесены следующие: транспорт, туризм, финансы и деловые услуги, а также образование, медицина, космические услуги и испытания космических аппаратов.

Глава ведомства также проформировал, что при определении направления для экспорта товаров перспективной «экспортной корзины» учитывались следующие критерии: транспортная доступность, индекс комплементарности структуры импорта стран и экспорта Казахстана, прогноз роста импорта стран и объем импорта казахстанских несырьевых товаров анализируемых стран.

На сегодня, как уточнил Т. Сулеменов, в качестве перспективных рынков сбыта товаров и услуг определены 27 стран, которые были условно разделены по степени экспортного интереса для Казахстана на страны приоритетного (Россия, Китай), высокого (Беларусь, Индия, Иран, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Украина) и умеренного (Азербайджан, Армения, Афганистан, Грузия, Латвия, Монголия, Нидерланды, Польша, Таджикистан, Туркменистан) экспортного интереса и страны, представляющие интерес в долгосрочной перспективе (Великобритания, Германия, Италия, Финляндия, Франция, Швейцария, Южная Корея, Япония).

«Программа предусматривает оказание финансовых и нефинансовых мер поддержки для экспортеров, а также устранение барьеров, препятствующих развитию экспорта. В рамках улучшения процедуры экспорта товаров в Республике Казахстан необходимо ускорить процесс повсеместного применения электронного декларирования товаров, что позволит сократить временные и финансовые затраты таможенного оформления при исходных логистических условиях, на улучшение которых потребуется значительно больше финансовых средств и времени», - пояснил он.

Кроме того, для устранения внешних торговых барьеров будут проводиться многосторонние и двусторонние переговоры с третьими странами.

«Разработанный План мероприятий по реализации Программы закладывает основные целевые индикаторы и показатели результата, которые позволят оценить степень достижения поставленной цели по увеличению объема несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году», - заключил спикер.

По итогам обсуждения данной стратегии она была утверждена Кабмином.

Ксения Давыдова