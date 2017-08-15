Opel Insignia нового поколения пользуется ажиотажным спросом

Комментируя результаты продаж новинки, Питер Кюсперт, топ-менеджер Opel, отметил, что успех новой Insignia заключается в том, что «Opel удалось воссоздать в одном автомобиле оптимальный баланс комфорта, остроты управления, современных технологий и все это по достаточно доступной цене».

Как отмечают в компании, модель Opel Insignia уже по достоинству успели оценить корреспонденты авторитетных европейских изданий, которые сравнили автомобиль с прямыми конкурентами. Сообщается, что в 13 сравнительных тестах 8 раз журналисты признали Insignia победителем.





К сожалению, в настоящий момент немецкая марка Opel официально не представлена на рынке РФ. На родине лифтбэк Opel Insignia Grand Sport и универсал Opel Insignia Sport Tourer можно купить по минимальной цене от 25 940 евро и 26 940 евро соответственно.





Помимо этого компания предлагает новый «проходимый сарай» Opel Insignia Country Tourer. За универсал повышенной проходимости официальные дилеры бренда просят не менее 34 885 евро.