В российском кафе отравились более 50 человек

В медицинское учреждение были госпитализированы более 40 человек, часть из них уже выписаны.

Работа кафе "Белый мост" в Уфе, где в начале августа отравились более 50 человек, приостановлена на 40 дней по решению суда, сообщил сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Башкирии.





Ранее Следственный комитет сообщал, что следователи начали проверку по факту отравления 15 человек, 13 из них были госпитализированы. Предположительно все люди питались в кафе "Белый мост" города Уфа. По последним данным Роспотребнадзора, 5 августа с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту обратился 51 посетитель кафе.





"Специалисты проверяют качество продуктов питания готовых блюд и сырья кафе. Пока еще лабораторные исследования не закончились. Кроме того, Кировский районный суд Уфы решил приостановить деятельность кафе на 40 суток", — сообщили в ведомстве.





По данным источника в инфекционной больнице Уфы, в медицинское учреждение были госпитализированы более 40 человек, часть из них уже выписаны.





"По словам самих больных, в кафе "Белый мост" они отмечали свадьбу. Среди пострадавших была и невеста. Тяжелых среди госпитализированных нет", — пояснил источник агентства в больнице.



