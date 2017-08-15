NASA показало снимок разорванной галактики
15 августа 2017, 13:52
На снимке видно, что структура галактики искажена, а ее яркое ядро вынесено за пределы центра звездной системы.
Космический телескоп Hubble сделал снимок галактики IC 1727, которую фактически разорвало на части ее гравитационное взаимодействие с соседней NGC 672. Соответствующее изображение опубликовано на сайте обсерватории.
Наиболее сильно изменения, обусловленные взаимодействием, заметны на примере IC 1727. На снимке видно, что структура галактики искажена, а ее яркое ядро вынесено за пределы центра звездной системы. Другой объект, NGC 672, находится вне кадра.
Астрономы полагают, что одновременно всплески звездообразования в IC 1727 и NGC 672 происходили 20-30 и 450-750 миллионов лет назад. Наиболее вероятной причиной данного явления специалисты называют взаимодействие газопылевых облаков, возникающее при столкновении галактик.
Источник: Lenta.ru.
Фото: ESA / Hubble & NASA.
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