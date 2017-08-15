Министр по делам религий и гражданского общества: Количество радикалов уменьшается

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев в своем интервью сайту Sayasat.org сообщил, что в настоящее время Министерство с привлечением группы теологов разрабатывают методику отнесения тех или иных учений к деструктивному течению.





«В целом, грань между принадлежностью человека к деструктивному течению или традиционному течению, но более фундаменталистского толка, очень тонкая, тут легко ошибиться. Откровенно говоря, для общественной стабильности и безопасности в практическом плане больше рисков представляет не принадлежность к тому или иному течению, а именно степень радикализации человека. Пусть даже он или она принадлежит к традиционной конфессии, но если они стоят на радикальных позициях, то тоже могут представлять риски для общественной и политической безопасности. Но могу однозначно заявить, что количество собственно радикалов уменьшается», - сказал министр Н. Ермекбаев.





По словам министра, радикалов сейчас меньше, чем, к примеру два года назад. Кроме того, с конца прошлого года не было случаев выезда наших граждан в сирийско-иракскую зону.





«Мы не запрещаем человеку думать, иметь какие-то взгляды, придерживаться их. Но мы можем назвать определенную идеологию деструктивной. У государства есть на это право», - подчеркнул министр Ермекбаев, отвечая на вопрос о целесообразности борьбы с деструктивной идеологией посредством запретов.





Кроме того, он привел данные о том, что по Казахстану работают реабилитационные центры по дерадикализации и «горячая линия 114» для разъяснений и консультаций, в стране действует более 300 информационно-разъяснительных групп по разъяснению данной работы, к этому вопросу привлекается большое количество экспертов, теологов и имамов.



