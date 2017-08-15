В Костанае судят пенсионера, убившего ломом собственного сына
15 августа 2017, 13:56
От ударов молодой человек скончался на месте происшествия.
В Специализированный суд по уголовным делам Костанайской области поступило уголовное дело в отношении пенсионера, обвиняемого в убийстве сына, передает ИА «NewTimes.kz».
По материалам дела, 1 июня текущего года в результате ссоры возникшей на почве семейно-бытовых отношений, мужчина нанес своей супруге несколько ударов.
«Поздно ночью женщина пожаловалась на мужа вернувшемуся домой сыну. Последний на этой почве, зашел в зальную комнату, где спящему на кровати отцу нанес скалкой удар по голове и выгнал его из дома», - сообщили в пресс-службе суда.
Через некоторое пенсионер вернулся в дом, проник в спальню к сыну и нанес ему три точных удара по голове металлическим ломом. От ударов молодой человек скончался на месте происшествия.
Фото с сайта bnkomi.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873149-555b02bb39101fa6a2a04e5c1f654581
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...