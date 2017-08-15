В Костанае судят пенсионера, убившего ломом собственного сына

В Специализированный суд по уголовным делам Костанайской области поступило уголовное дело в отношении пенсионера, обвиняемого в убийстве сына,

По материалам дела, 1 июня текущего года в результате ссоры возникшей на почве семейно-бытовых отношений, мужчина нанес своей супруге несколько ударов.





«Поздно ночью женщина пожаловалась на мужа вернувшемуся домой сыну. Последний на этой почве, зашел в зальную комнату, где спящему на кровати отцу нанес скалкой удар по голове и выгнал его из дома», - сообщили в пресс-службе суда.



