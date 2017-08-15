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В Костанае судят пенсионера, убившего ломом собственного сына

15 августа 2017, 13:56

От ударов молодой человек скончался на месте происшествия.

В Специализированный суд по уголовным делам Костанайской области поступило уголовное дело в отношении пенсионера, обвиняемого в убийстве сына, передает ИА «NewTimes.kz».

По материалам дела, 1 июня текущего года в результате ссоры возникшей на почве семейно-бытовых отношений, мужчина нанес своей супруге несколько ударов.

«Поздно ночью женщина пожаловалась на мужа вернувшемуся домой сыну. Последний на этой почве, зашел в зальную комнату, где спящему на кровати отцу нанес скалкой удар по голове и выгнал его из дома», - сообщили в пресс-службе суда.

Через некоторое пенсионер вернулся в дом, проник в спальню к сыну и нанес ему три точных удара по голове металлическим ломом. От ударов молодой человек скончался на месте происшествия.

Фото с сайта bnkomi.ru

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