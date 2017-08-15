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Казахстанка родила в России малыша весом более шести килограмм

15 августа 2017, 14:05

Врачи перинатального центра Каменск-Уральска говорят, что такого крупного малыша без операционного вмешательства они принимали впервые.

Богатыря назвали Русланом – вполне подходящее имя. Рост у него тоже выше среднестатистического – 64 сантиметра. Мама Алмагуль Нысанова уже выписалась из больницы, она и ребенок чувствуют себя хорошо, пишет Кstnews.kz.

Алмагуль родом из поселка Терентьевка Карабалыкского района Костанайской области. В прошлом году она уехала в Россию, работала кассиром в кафе. Там же познакомилась с будущим супругом.

Кстати, благодаря его страховому полису роды у женщины принимали бесплатно, ведь Алмагуль еще гражданка Казахстана. В ином случае ей пришлось бы заплатить 32 тысячи рублей.

Рождение богатыря может быть обусловлено разными причинами, в том числе и генетической предрасположенностью - говорит главный акушер-гинеколог Костанайской области Иван Янцен.

У Алмагуль в роду действительно рождались чаще всего крупные дети. У ее мамы трое детей, и все появлялись на свет весом около четырех килограммов. А первый ребенок Алмагуль родился весом 4,150 кг.

Екатерина Афанасьева, Мария Шило
Фото с сайта kstnews.kz

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