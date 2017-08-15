Казахстанка родила в России малыша весом более шести килограмм
15 августа 2017, 14:05
Врачи перинатального центра Каменск-Уральска говорят, что такого крупного малыша без операционного вмешательства они принимали впервые.
Богатыря назвали Русланом – вполне подходящее имя. Рост у него тоже выше среднестатистического – 64 сантиметра. Мама Алмагуль Нысанова уже выписалась из больницы, она и ребенок чувствуют себя хорошо, пишет Кstnews.kz.
Алмагуль родом из поселка Терентьевка Карабалыкского района Костанайской области. В прошлом году она уехала в Россию, работала кассиром в кафе. Там же познакомилась с будущим супругом.
Кстати, благодаря его страховому полису роды у женщины принимали бесплатно, ведь Алмагуль еще гражданка Казахстана. В ином случае ей пришлось бы заплатить 32 тысячи рублей.
Рождение богатыря может быть обусловлено разными причинами, в том числе и генетической предрасположенностью - говорит главный акушер-гинеколог Костанайской области Иван Янцен.
У Алмагуль в роду действительно рождались чаще всего крупные дети. У ее мамы трое детей, и все появлялись на свет весом около четырех килограммов. А первый ребенок Алмагуль родился весом 4,150 кг.
Екатерина Афанасьева, Мария Шило
Фото с сайта kstnews.kz
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