Казахстанка родила в России малыша весом более шести килограмм

Врачи перинатального центра Каменск-Уральска говорят, что такого крупного малыша без операционного вмешательства они принимали впервые.

Богатыря назвали Русланом – вполне подходящее имя. Рост у него тоже выше среднестатистического – 64 сантиметра. Мама Алмагуль Нысанова уже выписалась из больницы, она и ребенок чувствуют себя хорошо, пишет пишет Кstnews.kz





Алмагуль родом из поселка Терентьевка Карабалыкского района Костанайской области. В прошлом году она уехала в Россию, работала кассиром в кафе. Там же познакомилась с будущим супругом.





Кстати, благодаря его страховому полису роды у женщины принимали бесплатно, ведь Алмагуль еще гражданка Казахстана. В ином случае ей пришлось бы заплатить 32 тысячи рублей.





Рождение богатыря может быть обусловлено разными причинами, в том числе и генетической предрасположенностью - говорит главный акушер-гинеколог Костанайской области Иван Янцен.





У Алмагуль в роду действительно рождались чаще всего крупные дети. У ее мамы трое детей, и все появлялись на свет весом около четырех килограммов. А первый ребенок Алмагуль родился весом 4,150 кг.





Екатерина Афанасьева, Мария Шило