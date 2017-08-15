Полицейские и блогеры Алматы начали охоту на пешеходов-нарушителей

За 7 месяцев в Алматы к административной ответственности привлечены 10,533 пешехода.

Для выявления и пресечения нарушений ПДД переходов и нарушений ПДД в Алматы с 15 по 18 августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пешеход", передает передает Zakon.kz





Как отметил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов, тенденция ДТП в южной столице указывает на слабую дисциплину участников движения.





"Профилактика нарушений ПДД, допускаемых пешеходами, по настоящее время остается актуальной. В этой связи в целях повышения безопасности движения пешеходов и профилактики ДТП с их участием, а также реализации п.8 Национального плана мероприятий по реализации Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждения травматизма на 2011-2020 годы, в период с 15 по 18 августа 2017 года на территории города Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пешеход", направленное на выявление и пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов и нарушений ПДД, допускаемых пешеходами, а также выявление иных грубых нарушений ПДД РК, влияющих на состояние аварийности", - разъяснил Байкенов.





Реализация совместных задач стартовала с единого развода сил и средств, задействованных в отработке: в состав полицейских экипажей включены по одному блогеру, после чего наряды направились на заранее обозначенные маршруты.





Список участков, где пешеходы нарушают ПДД был составлен заранее с учетом откликов и сообщений жителей.





"Сегодня мы намерены перекрыть их силами 10 экипажей полиции. Наша совместная первостепенная задача – не наказать, а предупредить, возможно, трагедию, горе, несчастье, и тем самым, достучаться до сознания каждого человека. К примеру, маму, перебегающую вместе с ребенком проезжую часть, где попало, мы предупреждаем, что завтра ее дитя без нее сделает то же самое, и не дай Бог окажется в беде. Это очень благое дело и мы рады, что руководство полиции Алматы разделило наш крик души и повсеместно поддержало эту кампанию", - поделилась мнением журналист и блогер Жанна Ахметова.





Кроме того, в ходе ОПМ мобильными группами будет обращено особо внимание выявлению и других нарушений правил дорожного движения, таких как управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения (лица, управляющие мопедами, велосипедами и гужевыми повозками пассажиры транспортных средств), выезд на встречную полосу движения, создание аварийной ситуации, не имеющие права управления ТС, управление ТС водителем, лишенным права управления, управление ТС без ГРНЗ или подложными ГРНЗ и др.





За 7 месяцев текущего года в Алматы произошло 2,691 ДТП, в которых 3,219 человек пострадало, еще 56 – погибло. Между тем, за аналогичный период прошлого года цифра ДТП составила 3,227, в результате пострадали 3,900 человек, еще 97 – погибло (снижение количества ДТП составило – 16,6%, снижение количества пострадавших составило – 17,5%, снижение количества погибших составило - 42,3%). Из общего количества по вине пешеходов зарегистрировано 29 ДТП. За нарушение ПДД 10,533 пешехода привлечены к административной ответственности.



