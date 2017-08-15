Еще одного представителя МСХ неожиданно добавили на суде по делу Жампозова

Суд отложил прения сторон по уголовному делу застрелившегося Омирбека Жампозова из-за того, что на процессе будет присутствовать еще один представитель потерпевшего Минсельхоза

Ранее первый представитель МСХ — сотрудник департамента внутреннего аудита министерства Фазыл Кокжалов — заявил в суде о том, что, по его мнению, признавшие вину на процессе заслуживают условного срока, потому что только так они смогут погасить сумму ущерба. Кокжалов также выразил мнение, что вина Жампозова и еще нескольких подсудимых не доказана. Он отметил, что прокуратура попросила его поддержать обвинение. Защита заявила отвод прокурору Аймгуль Жаманбалиной, назвав это попыткой давления на представителя МСХ.



