Еще одного представителя МСХ неожиданно добавили на суде по делу Жампозова
15 августа 2017, 14:16
Интересы Минсельхоза в рамках данного уголовного дела будет представлять главный эксперт департамента внутреннего аудита МСХ Сабит Кабиев.
Суд отложил прения сторон по уголовному делу застрелившегося Омирбека Жампозова из-за того, что на процессе будет присутствовать еще один представитель потерпевшего Минсельхоза, сообщает Sputnik Казахстан.
Ранее первый представитель МСХ — сотрудник департамента внутреннего аудита министерства Фазыл Кокжалов — заявил в суде о том, что, по его мнению, признавшие вину на процессе заслуживают условного срока, потому что только так они смогут погасить сумму ущерба. Кокжалов также выразил мнение, что вина Жампозова и еще нескольких подсудимых не доказана. Он отметил, что прокуратура попросила его поддержать обвинение. Защита заявила отвод прокурору Аймгуль Жаманбалиной, назвав это попыткой давления на представителя МСХ.
Во вторник судье была предоставлена доверенность, согласно которой интересы Минсельхоза в рамках данного уголовного дела сможет также представлять и другой работник министерства - главный эксперт департамента внутреннего аудита МСХ Сабит Кабиев. Судья Толеген Тургамбаев дал Кабиеву время на ознакомление с материалами дела и перенес прения сторон на следующую неделю.
"Мы, как сторона защиты, считаем, что это (появление дополнительного представителя МСХ – ред.) — последствия оказанного прокурором давления на потерпевшую сторону, чтобы новый представитель потерпевшего после ознакомления с материалами дела сказал совсем иную позицию, противоположную позиции другого представителя. По делу это уже четвертый представитель потерпевшего. Мы считаем, что их часто меняют с той целью, чтобы они поддерживали только сторону обвинения", — сказал журналистам адвокат Аманжол Мухамедьяров. Юрист защищает интересы одного из проходящих по делу о коррупции вместе с Жампозовым.
Прокурор Аймгуль Жаманбалина в беседе с журналистами опровергла слова адвокатов о том, что появление дополнительного представителя является результатом оказанного давления на Кокжалова.
Напомним, экс-генеральный директор РГП "Казводхоз" Омирбек Жампозов подозревался в растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию Преображенского гидроузла. За полтора часа до оглашения приговора 20 июля Жампозов открыл стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры − были ранены сотрудник надзорного ведомства и полицейский. Как выяснилось, раненый прокурор поддерживал обвинение, просившее для подсудимого пять лет лишения свободы с учетом закона об амнистии. После стрельбы Жампозов уехал на своем автомобиле и застрелился.
Фото: Ак Жайык
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