Пассажир Air Astana оштрафован за отказ убирать столик
15 августа 2017, 14:22
Мужчина отказался закрепить столик на борту авиарейса Астаны – Алматы, создав тем самым возможную угрозу своей безопасности.
Пассажир авиакомпании Air Astana оштрафован за отказ соблюдать правила безопасности, сообщает Sputnik Казахстан.
В пресс-службе авиаперевозчика уточнили детали инцидента, произошедшего 14 августа на борту рейса Астаны — Алматы, сообщив, что во время снижения самолета один из пассажиров отказался выполнить требование безопасности закрепить откидной столик.
"Невыполнение данного правила может привести к травмам, поэтому оно должно соблюдаться неукоснительно. Бортпроводники авиакомпании обращались к пассажиру индивидуально с просьбой на трех языках, но он требовал подойти к нему старшего бортпроводника, которая была занята подготовкой самолета к посадке в Алматы", — пояснили в пресс-службе компании.
Так Air Astana подчеркнула, что с уважением относится к казахскому языку. Бортпроводники проходят тест на знание государственного языка перед трудоустройством.
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