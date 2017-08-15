В акимате Атырауской области произошел ряд назначений

Назначены новые руководители двух управлений акимата Атырауской области, а также заместитель руководителя аппарата главы региона.

Сегодня глава региона Нурлан Ногаев в ходе собрания актива области представил новых руководителей управлений предпринимательства и индустриально-инновационного развития и управления по вопросам молодежной политики. Об этом ATPress.kz сообщили в региональной службе коммуникаций.

В ходе заседания актива глава региона подчеркнул, что новые руководители управления избирались по принципам формирования современного государственного аппарата, эти люди достойно показали себя на государственной службе в центральных и местных исполнительных органах, имеют опыт работы в частном секторе.

Руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития назначен Айкын Елеусизов - выпускник Казахского гуманитарно-юридического университета, магистр экономических наук. Трудовую деятельность А. Елеусизов начал главным специалистом отдела по работе с государственными органами департамента казначейства по г. Астане комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Работал на различных должностях в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, возглавлял управление транспорта и инфраструктуры при Министерстве по инвестициям и развитию РК. С октября 2016 года - руководитель организационно-инспекторского отдела аппарата акима Атырауской области.

Руководителем управления по вопросам молодежной политики был назначен Роллан Куспан, выпускник Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, магистр регионоведения. Трудовую деятельность он начал в 2009 году бухгалтером в объединении юридических лиц ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана». В 2010-2012 годы - заместитель директора объединения юридических лиц ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана», в 2013-2014 годы - исполнительный директор данного объединения, 2014-2015 годы - заместитель директора корпоративного республиканского фонда молодежного крыла «Жас Отан», с сентября 2016 года занимал должность руководителя отдела управления по вопросам молодежной политики города Алматы.

Помимо этого, сегодня руководитель аппарата акима Атырауской области Ернар Баспаев представил коллективу своего нового заместителя - им стал Даурен Бектурганов, выпускник Казахского государственного юридического университета, магистр управления цепочками поставок и закупок университета имени Роберта Гордона (Великобритания). Трудовую деятельность он начинал в Астане юристом в ТОО «Центр юридической экспертизы». В 2006-2007 годах - специалист, менеджер, управления административно-социальной работы ТОО «Казмунайгаз-сервис», 2007-2012 годы - главный специалист-менеджер АО НК «Казмунайгаз», в 2014-2015 годах - заместитель директора по строительству ТОО «КА-Строй ДИТ», в 2015-2016 годах работал экспертом в протоколе Президента Республики Казахстан. С ноября 2016 года занимал должность консультанта в протоколе Президента Республики Казахстан.