ФСБ обнародовала видеозапись задержания украинского диверсанта в Крыму
15 августа 2017, 14:35
У него обнаружили и изъяли две тротиловые шашки, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.
Телеканал «Звезда» показал оперативную съемку задержания сотрудниками ФСБ украинского диверсанта в Крыму.
По утверждению спецслужбы, задержан агент Службы безопасности Украины, уроженец Харьковской области Геннадий Лемешко. Его подозревают в подготовке диверсий на территории полуострова. Диверсии планировались на линии электропередачи «Судак — Новый Свет», также готовились поджоги лесных массивов в районе Судака, Рыбачьего и Алушты.
При задержании у Лемешко обнаружили и изъяли две тротиловые шашки, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
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