ФСБ обнародовала видеозапись задержания украинского диверсанта в Крыму

У него обнаружили и изъяли две тротиловые шашки, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.

Телеканал «Звезда» показал оперативную съемку задержания сотрудниками ФСБ украинского диверсанта в Крыму.





По утверждению спецслужбы, задержан агент Службы безопасности Украины, уроженец Харьковской области Геннадий Лемешко. Его подозревают в подготовке диверсий на территории полуострова. Диверсии планировались на линии электропередачи «Судак — Новый Свет», также готовились поджоги лесных массивов в районе Судака, Рыбачьего и Алушты.





При задержании у Лемешко обнаружили и изъяли две тротиловые шашки, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.











