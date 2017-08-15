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ФСБ обнародовала видеозапись задержания украинского диверсанта в Крыму

15 августа 2017, 14:35

У него обнаружили и изъяли две тротиловые шашки, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.

Телеканал «Звезда» показал оперативную съемку задержания сотрудниками ФСБ украинского диверсанта в Крыму.

По утверждению спецслужбы, задержан агент Службы безопасности Украины, уроженец Харьковской области Геннадий Лемешко. Его подозревают в подготовке диверсий на территории полуострова. Диверсии планировались на линии электропередачи «Судак — Новый Свет», также готовились поджоги лесных массивов в районе Судака, Рыбачьего и Алушты.

При задержании у Лемешко обнаружили и изъяли две тротиловые шашки, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

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