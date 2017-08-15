Итальянская марка ATS вновь поборется с Ferrari

Итальянская марка Automobili Turismo e Sport (ATS) обещает показать долгожданное новое купе класса GT. Автомобиль создают с нуля и планируют представить в Великобритании 31-го августа. Пока же производитель демонстрирует лишь скромный тизер новинки.





ATS – компания, которую создали в 1962 году для конкуренции с Ferrari. Марка даже провела один сезон в «Формуле-1», а также построила один из первых в мире среднемоторных суперкаров – ATS 2500 GT. Последний был выпущен в количестве всего 12 штук, из которых по некоторым данным до наших дней сохранились лишь две машины. В 1965 году ATS обанкротилось.





Марку воссоздали в 2012 году и с тех пор новые владельцы не раз обещали возродить 2500 GT. Компания даже демонстрировала компьютерные рисунки с дизайном современного воплощения легендарного купе, но создать хоть один готовый образец итальянцам до сих пор не удавалось. С 2012 года ATS показывала лишь различные легкие гоночные прототипы с моторами от спортбайков – например модель Sport Dieci.













Ожидается, что новый GT получит 2,5-литровый V8, но на сей раз с турбонаддувом. В качестве трансмиссии предполагается использование 7-ступенчатого робота с двумя сцеплениями. Всего компания обещает построить 12 машин – столько же, сколько и оригинальных 2500 GT.



