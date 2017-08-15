Райан Рейнольдс прокомментировал гибель женщины-каскадера на съемках "Дэдпула 2"
15 августа 2017, 14:57
Каскадер выполняла трюк на мотоцикле. Она врезалась в витрину на первом этаже башни Shaw Tower в Ванкувере.
Актер Райан Рейнольдс выразил соболезнования семье женщины-каскадера, погибшей во время съемок фильма "Дэдпул 2" в Канаде. Он написал в Twitter во вторник, 15 августа, что команда кинематографистов скорбит из-за случившегося.
"Сегодня мы трагически потеряли члена нашего коллектива, когда снимали "Дэдпула". Наши сердца разбиты, мы шокированы и опустошены", — подчеркнул Рейнольдс.
О гибели артистки стало известно в ночь на вторник. Каскадер выполняла трюк на мотоцикле. Она врезалась в витрину на первом этаже башни Shaw Tower в Ванкувере.
Супергеройский боевик "Дэдпул 2" режиссера Дэвида Литча выйдет на экраны в марте 2018 года. Это сиквел фильма 2016 года. Рейнольдс исполнил в дилогии главную роль.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Frazer Harrison / Getty Images.
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