Болельщик "Арсенала" сделал предложение девушке в раздевалке любимой команды

15 августа 2017, 15:12

Заветная фраза "Will you marry me?" была написана на "спине" одной из игровых футболок.

Болельщик лондонского "Арсенала" выбрал оригинальный способ, чтобы сделать предложение руки и сердца своей девушке Рут, сообщает Life.

Местом была выбрана раздевалка "канониров", куда влюблённые будто бы случайно заглянули во время экскурсии по домашней арене "Эмирейтс".


Заветная фраза "Will you marry me?" была написана на "спине" одной из игровых футболок. Когда девушка по просьбе возлюбленного развернула футболку к себе лицом, он встал на колено и достал кольцо.

Судя по видеозаписи, избранница футбольного фаната ответила согласием.

Фото: кадр из видео.

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