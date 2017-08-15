Болельщик "Арсенала" сделал предложение девушке в раздевалке любимой команды
15 августа 2017, 15:12
Заветная фраза "Will you marry me?" была написана на "спине" одной из игровых футболок.
Болельщик лондонского "Арсенала" выбрал оригинальный способ, чтобы сделать предложение руки и сердца своей девушке Рут, сообщает Life.
Местом была выбрана раздевалка "канониров", куда влюблённые будто бы случайно заглянули во время экскурсии по домашней арене "Эмирейтс".
Love this she said yes..????#Arsenal ????⚪???????? pic.twitter.com/oacdbnDrcU— Waleed (@muraikms) 14 августа 2017 г.
Заветная фраза "Will you marry me?" была написана на "спине" одной из игровых футболок. Когда девушка по просьбе возлюбленного развернула футболку к себе лицом, он встал на колено и достал кольцо.
Судя по видеозаписи, избранница футбольного фаната ответила согласием.
Фото: кадр из видео.
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