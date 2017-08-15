О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-июне 2017 года
В январе-июне 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 8012,6 млн. долларов США, что на 35,0% больше, чем в январе-июне 2016 года, в том числе экспорт - 2470,2 млн. долларов США (увеличился на 38,3%), импорт - 5542,4 млн. долларов США (увеличился на 33,5%).
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,5%, Кыргызскую Республику - 4,3%, Республику Беларусь - 3,2%.
15 августа 2017, 15:28
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике
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