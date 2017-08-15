Ситуация на рынке труда

В экономике республики в июле 2017 года, по оценке, были заняты 8,5 млн. человек1). Среди занятого населения численность наемных работников в указанном периоде составила 6,3 млн. человек (74,3% от общего числа занятых).

По данным II квартала2) 2017 года из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 86,4%, непродуктивно занятых - 13,6%.

Численность безработных в июле 2017 года, по оценке, составила 437 тыс. человек, уровень безработицы - 4,9%. Официально на конец июля 2017 года зарегистрированы в органах занятости - 96,4 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных составила 1,1% от численности рабочей силы.

Уровень скрытой безработицы за II квартал 2017 г. составил 0,3% (23,9 тыс. человек) от численности рабочей силы.

1) Оценочные данные.

2) Данные итогов выборочного обследования занятости населения.

Безработные (согласно стандартам МОТ) - это лица, которые не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить к нему.

Скрытая безработица (вынужденная неполная занятость) - показывает какое количество работников занято в режиме сокращенной рабочей недели или неполного рабочего дня, а также находится в административных отпусках без сохранения заработной платы или с частичной оплатой труда.

Уровень скрытой безработицы - доля не полностью (частично) занятых и находящихся в вынужденных отпусках работников в экономически активном населении, измеренная в процентах.