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СМИ: В Стамбуле мужчина ведет стрельбу с крыши

15 августа 2017, 15:47

Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить.

Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле. Об этом сообщает агентство IHA, передает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в стамбульском районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг. На опубликованной агентством фотографии бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.

Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.


Фото: РИА Новости / Андрей Стенин.

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