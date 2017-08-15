СМИ: В Стамбуле мужчина ведет стрельбу с крыши

Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле. Об этом сообщает агентство IHA, передает Об этом сообщает агентство IHA, передает РИА Новости





По данным агентства, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в стамбульском районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг. На опубликованной агентством фотографии бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.





Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.





İstanbul Esenyurt'ta bir adam çatıya çıkıp pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı???? pic.twitter.com/u2gKfzXP5F — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 15 августа 2017 г.



