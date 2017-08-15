СМИ: В Стамбуле мужчина ведет стрельбу с крыши
15 августа 2017, 15:47
Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить.
Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле. Об этом сообщает агентство IHA, передает РИА Новости.
По данным агентства, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в стамбульском районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг. На опубликованной агентством фотографии бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.
Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.
İstanbul Esenyurt'ta bir adam çatıya çıkıp pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı???? pic.twitter.com/u2gKfzXP5F— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 15 августа 2017 г.
Фото: РИА Новости / Андрей Стенин.
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