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Первоклассников Мангистау не обеспечат бесплатной школьной формой в новом учебном году

15 августа 2017, 15:51

На деньги, выделенные из местного бюджета, решили оборудовать кабинеты физики, биологии и химии.

В Мангистауской области в новом учебном году в школу пойдут около 16 тысяч первоклассников. В этом году их не будут обеспечивать бесплатной школьной формой, пишет "Лада".

- Каждый год школьная форма выделялась по решению местного исполнительного органа. Но в прошлом году издан приказ Министерства образования Республики Казахстан, который обязал ввести единую школьную форму в учебных заведениях страны. В мае этого года проведено общереспубликанское родительское собрание, на котором этот вопрос обсуждался.

Мы решили отменить форму для первоклассников, потому что каждая школа вместе с родителями утверждает свою форму, в каждой - разный фасон.

В прошлом году мы столкнулись с проблемой, что некоторые образцы формы была сшиты из некачественного материала. Приходилось отказываться от нее и возвращать деньги в бюджет.

В этом году решили деньги из местного бюджета распределить на материальную базу и закупить на эти средства оборудование для кабинетов физики, биологии и химии, - сообщила Зейнеп Тастемирова.

Бесплатное питание в новом учебном году, как сообщила Зейнеп Тастемирова, планируют предоставить более 25 тысячам детей. В их числе почти 10 тысяч детей из социально уязвимых семей, а также учащиеся первых классов.

Качество питания, по словам руководителя управления образования области, в школах и садах региона контролирует специальная комиссия. Члены комиссии выезжают в организации образования, проводят проверки и реагируют на жалобы.

- В школах области питанием учащихся обеспечивают подрядчики. В каждой школе их выбирают на конкурсной основе. По новому закону они имеют право продлевать договор не более трех раз, при соответствии всем указанным критериям и положительной характеристике руководства образовательного учреждения, - сообщила Зейнеп Тастемирова.

Станислава Куцай
Фото из архива Lada.kz

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