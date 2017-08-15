В Казахстане экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию можно будет пройти в НПО

Другой плюс нововведения в том, что это позволит выявить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии, обеспечит своевременное начало лечения, сохранив здоровье и трудоспособность пациента, а также предотвратит новые случаи заражения.

В целях расширения доступности тестирования наиболее уязвимых групп населения, по инициативе Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию будет осуществляться в неправительственных общественных организациях, сообщает Zakon.kz





Сегодня в странах Европы и Центральной Азии в среднем каждый третий человек, живущий с ВИЧ, не знает о своем статусе, и каждый второй ВИЧ - позитивный поздно диагностируется. Для изменения ситуации в развитых странах мира внедряются передовые методики тестирования, включая самотестирование и тестирование в неправительственных организациях.





- Это делается для расширения числа тестируемых из уязвимых групп населения, среди которых, главным образом, и распространяется ВИЧ-инфекция. Тестирование на ВИЧ в Казахстане могут проводить только Центры СПИД. Такие учреждения есть в каждом областном центре. Но проблема в том, что люди, находящиеся в ключевых группах (употребляющие наркотики, оказывающие сексуальные услуги, мужчины, имеющие секс с мужчинами), туда не всегда приходят. НПО, работая по принципу «равный - равному», обеспечивают лучший доступ в эту среду, что вызывает больше доверие. Это тот ресурс, с помощью которого служба СПИД значительно увеличит охват тестируемых на ВИЧ и усилит контроль над эпидемией, - говорит Генеральный директор Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД Бауыржан Байсеркин.





Другой плюс нововведения в том, что это позволит выявить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии, обеспечит своевременное начало лечения, сохранив здоровье и трудоспособность пациента, а также предотвратит новые случаи заражения.





Сегодня в двух пилотных областях – Восточно-Казахстанской и Павлодарской специалисты РЦ СПИД совместно с Казахстанским Союзом людей, живущих с ВИЧ, проводят подготовительную работу – обучение сотрудников НПО проведению экспресс-тестирования на ВИЧ.





При положительном результате пациент будет перенаправлен в Центр СПИД для дальнейшей лабораторной диагностики и окончательного установления ВИЧ-статуса.



