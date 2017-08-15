Сбербанк вернет своим клиентам до 1,2% от стоимости покупок за расчет по картам

Cashback будет производиться не только за оплату через POS-терминалы, но и за приобретения по картам в интернете.

Теперь владельцы карт Сбербанка начнут получать возврат денег за свои покупки. Cashback будет производиться не только за оплату товаров и услуг через POS-терминалы, но и за приобретения по картам в интернете.





«Сегодня Сбербанк рад предложить всем своим клиентам, один из самых высоких Cashback на финансовом рынке, - подчеркивает Алексей Акимов, Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк». - Возврат денег начисляется за любые покупки, совершенные с помощью карты банка. Этот сервис действует на всех новых и ранее выпущенных картах».





Совершив покупку, клиент получит информацию по SMS о сумме возврата, а в последний день месяца суммы Cashback за все покупки будут начислены на счёт владельца карты.





Преимущества Cashback по картам Сбербанка:





- Один из самых больших % Cashback не зависимо от сегмента торговли;





- Сбербанк возвращает деньги, а не бонусы.





Чем выше статус карты, тем выше Cashback:





Классические карты: - Visa Classic, Master Сard Standart, CUP Classic – cashback 0,5%;





Золотые карты: - Visa Gold, Master Card Gold, CUP Gold – cashback 1%;





Платиновые карты: - Visa Platinum, Visa Infinite, Master Card Platinum, Master Card World Elite, CUP Platinum, CUP Diamond Chip – cashback 1,2%.





Примечание* Cashback не начисляется на кобрендовые карты Nomad Gold, Nomad Black Edition, OTT World, на бизнес карты, корпоративные карты, карты Electron и Virtuon. Кроме того, клиенты не получат возврат денег за операции в мобильной или web версии Сбербанк Онлайн. Вместе с тем, по операциям возврата или отмены покупок Cashback не начисляется, списывается с карты.











