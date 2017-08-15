Назначен новый глава управления предпринимательства Западно-Казахстанской области

Заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Арман Жалмагамбетов назначен начальником управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент Казинформа.

Аким области Алтай Кульгинов представил коллективу нового руководителя, пожелав ему успехов на новом поприще. По сообщению пресс-службы акима, Арман Жалмагамбетов родился в 1983 году, окончил университет Сельчук в Турции, обучался в университете США (Техас), магистр экономики. Свой трудовой путь начал с должности переводчика в Национальном центре экспертизы и сертификации. В 2011-2013 годах работал экспертом департамента стратегического планирования и информационных технологий Министерства образования и науки. Также работал в Региональной палате предпринимателей Астаны, возглавлял управление комитета по развитию предпринимательства Министерства по региональному развитию. С 2015 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области.