Повышая доверие общества к суду

Жукенов А.С.,

Председатель

Сарыаркинского районного

суда города Астаны

«Оценка людей является главным критерием,

определяющим достижения судебной системы.

Выступление Президента Казахстана

Н.А. Назарбаева на VII съезде судей

Казахстана, 21 ноября 2016 г.».

В настоящее время суды активно реализуют стратегические реформы, инициированные Главой государства в рамках приоритетов Стратегии «Казахстан-2050», Плана Нации и Послания народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Норма пункта 2 статьи 13 Конституции Республики Казахстан означает право любого человека и гражданина обратиться в суд за защитой и восстановлением нарушенных прав и свобод, с реализацией этого права на основе и в порядке, установленном законом.

В проводимой масштабной работе по обеспечению верховенства закона одним из основных направлений является повышение доверия общества к судам. Из множества факторов, влияющих на степень доверия к правосудию, наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие:

- качество законодательства;

- степень доступности и открытости правосудия;

- качество судейского корпуса;

- объективное освещение средствами массовой информации (далее - СМИ) работы судов;

- исполняемость судебных решений.

В науке, как и на практике, нет единого определения понятия качества закона и критериев такого качества. Так, применительно к доверию к правосудию можно отнести способность правовой нормы соответствовать действительным общественным реалиям и потребностям, обеспечивать регулирование общественных отношений путем разрешения споров.

Как известно с 2014 года полностью обновлены процессуальные законы страны (уголовный, гражданский), кодекс об административных правонарушениях.

Небольшой опыт применения Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан показал, что его положения вносят значимый вклад в обеспечение верховенства закона, существенно упрощают и ускоряют гражданское судопроизводство, минимизируют материальные издержки, предусматривают наиболее современные институты гражданского процесса, связанные со стимулированием сторон урегулировать спор посредством альтернативных способов их разрешения и др.

4 декабря 2015 года принят новый Закон Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан».

25 статей Конституции Республики Казахстан претерпели изменения и дополнения Законом Республики Казахстан от 10 марта 2017 года. Внесенные поправки в Конституцию Республики Казахстан направлены на обеспечение ее верховенства в системе действующего права и безусловное исполнение на всей территории страны, совершенствование управления государством, усиление защиты конституционных прав и свобод граждан, обеспечение исполнения ими конституционных обязанностей.

Перед судебной системой в числе приоритетной также поставлена задача по разработке проекта Административного процессуального кодекса, сферой регулирования которого будут являться публично - правовые споры.

Формирование качественного судейского корпуса, прежде всего, начинается с оценки людей фигуры судьи с учетом его профессионализма и нравственности. С целью качественного укомплектования судейского корпуса ужесточены механизмы отбора кандидатов на судейские должности, обновлен формат работы Судебного жюри, состоящего из квалификационной и дисциплинарной комиссий, указом Главы государства от 18 февраля 2016 образована Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, 21 ноября 2016 года принят новый Кодекс судейской этики, закрепляющий усовершенствованную модель судейского поведения при осуществлении профессиональных обязанностей и во внесудебной деятельности.

Применительно к суду, перефразируя известный афоризм К.С. Станиславского «театр начинается с вешалки», то «суд начинается с его канцелярии», хотелось бы отметить, что немаловажным условием повышения доверия населения является и качество деятельности аппарата суда, над которой работа системно совершенствуется.

Беспрепятственный доступ к правосудию - это, в первую очередь, гарантированное конституционное право граждан на обращение в суд, отвечающий требованиям справедливости, состязательности и равенства сторон. Во-вторых, транпарентность суда, для которой присуще определенные формы, а именно информация о суде (сведения об организации судебной системы, юрисдикция того или иного суда, порядок деятельности суда и т.п.), информация о конкретном судебном процессе (сведения о назначенном к судебному разбирательству дела, возможность ознакомления с процессуальными документами по делу, свободный доступ в зал судебного заседания), свобода получения информации о судейском сообществе.

Цифровые технологии, являющиеся велением современного ритма, сегодня внедрены практически во все сферы общественной жизни, и суды не являются исключением, указанные формы транпарентности суда обеспечиваются также и с использованием интернет-ресурсов: свободный доступ к электронным сайтам судов, банкам данных судебных решений, судебной практике, возможность ознакомиться с аудио - либо видеопротоколами заседаний судов и др.

При этом в казахстанских судах уже широко применяются новые информационные технологии, позволяющие значительно ускорить процессы отправления правосудия, обеспечивая его доступность и прозрачность.

Так, в целях оптимизации судопроизводства с 01 февраля текущего года в Сарыаркинском районном суде города Астаны внедрен пилотный проект по рассмотрению дел приказного производства в электронном виде, без предоставления гражданами документов на бумажных носителях, соответственно без их бумажного рассмотрения в суде. В здании суда действует специальный зал судебного заседания, где для судьи и секретаря судебного заседания установлен компьютер с необходимыми оборудованием.

Данный проект предусматривает внедрение 100 % электронного судопроизводства - со стадии подачи и регистрации заявления до направления на исполнение вступившего в законную силу судебного акта.

На сегодняшний день судом рассмотрены порядка 500 заявлений в электронном виде, из них: об исполнении обязательства, основанного на письменной сделке; о взыскании алиментов; о взыскании с физических лиц недоимки по налогу; дела о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы; о взыскании с собственников помещении арендных платежей ввиду их неуплаты в сроки.

К очевидным достоинствам такого электронного правосудия можно отнести то, что процесс отправления правосудия становится более прозрачным, понятным и экономичным как для государства, так и для сторон разрешаемого спора, полностью исключен контакт судьи со сторонами, что очень важно для эффективной борьбы с коррупционными проявлениями в судебных органах, упрощается процедура выдачи судебного акта, электронные документы удобнее и дешевле хранить в архиве суда.

Успешное использование электронного судопроизводства в суде также достигнуто путем 100 % использования аудио и видео фиксации судебных процессов, увеличения количества подаваемых через «Судебный кабинет» электронных исков (99 %), обеспечения максимального использования электронного извещения, ведения протокола.

Особое внимание уделено работе судов по взаимодействию со СМИ. Открывая недавнюю встречу с представителями СМИ, Председатель Верховного Суда Республики Казахстан К.А. Мами подчеркнул, что грамотная и системная информационная работа важна для любой государственной власти, навыки журналистов по осмыслению и переформатированию информации, позволяют раскрыть для населения всю специфику работы судов1.

Принцип гласности судебного разбирательства, содержащийся в процессуальном законе, независимо от его отраслевой специфики, заключается в обеспечении возможности всем гражданам, в том числе не являющимся участниками процесса по рассматриваемому судебному делу, присутствовать при его разбирательстве. Поэтому следует исключить как противоречащие принципу гласности, случаи необоснованного отказа представителям средств массовой информации присутствовать в зале судебного заседания. Необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации», воздействие СМИ на суд влечет ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Казахстан.

Под предрешением результатов судебного разбирательства применительно к названной норме закона следует понимать такие сообщения средств массовой информации, которые прямо или косвенно направлены на создание общественного мнения о правоте позиции одной из сторон судебного процесса и о законности и справедливости предстоящего судебного постановления лишь в случае вынесения судом определенного решения2.

От объективного освещения работы судов в СМИ во многом зависит отношение граждан к казахстанскому правосудию. Необходимо отметить, что в Республике Казахстан и по данному направлению проведена значительная работа. Принят Закон Республики Казахстан «О доступе к информации», который обязывает обладателей информации размещать установленный перечень информации на интернет-ресурсах, в марте текущего года внесены поправки в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года № 25 «О соблюдении принципа гласности судопроизводства по уголовным делам», разъясняющие отдельные вопросы организации работы судов с представителями СМИ, с целью исключения случаев незаконного ограничения гласности судебного разбирательства.

Кроме того, статья 9 нового Кодекса судейской этики закрепила обязанность судьи содействовать профессиональному освещению в СМИ судебной деятельности, а также право судьи по предоставлению СМИ сведений о процессуальных стадиях рассмотрения дела, пояснений к принятому судебному решению, информировать о сложившейся судебной практике применения норм материального и процессуального права.

Таким образом, суды, осознавая важную роль СМИ, как связующего звена между судебной властью и гражданским обществом, выстраивают конструктивное взаимодействие, тем самым повышая и правовую грамотность населения страны.

Об эффективности судебной деятельности судят и по реальному исполнению судебных решений. Основные проблемы, связанные с исполнением судебных решений в гражданском судопроизводстве, связаны с уклонением должников, игнорированием требований судебных исполнителей, неполнотой судебных решений. Поэтому считаем необходимым модернизировать работу по внедрению современных технологий в систему исполнения судебных актов, созданию общих баз данных между всеми органами государственной власти с целью выявления лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что судебная власть в Республике стала реальностью, сегодня суды становятся ключевым инструментом разрешения социальных конфликтов в обществе, обеспечения защиты прав и свобод человека, при этом указанное диктуют дельнейшее совершенствование судебной системы, решение новых актуальных задач, конечной целью которых является повышение доверия общества к суду.