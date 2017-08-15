Самое долгое солнечное затмение 21 августа "перезагрузит" ионосферу

За счёт блокирования ультрафиолета от Солнца земная ионосфера на короткое время резко ослабнет, что позволит наблюдать ряд необычных эффектов, пишет пишет Life





Ионосфера, обычно поддерживаемая солнечным ультрафиолетом, 21 августа пройдёт через мгновенную перезагрузку за пару минут полного затмения над США. Сначала её источник "выключится" с полной мощности до нуля, а затем снова вернётся в норму. За счёт этого, пишет NASA, удастся проверить, корректно ли учёные представляют себе быстрые процессы в ионосфере.





Ионосфера, лежащая выше 60 километров над Землей, насыщена ионами — "ободранными" атомами, у которых бомбардировка внешним излучением "оторвала" электрон, за счёт чего он из нейтральной частицы стал ионизированной. Ионосфера играет большую роль в повседневной жизни — именно от неё отражаются радиоволны наиболее активно используемой части радиодиапазона. Известно, что её состояние зависит от поведения Солнца. Ряд исследователей полагает, что во время сильнейших солнечных бурь, которых не было с 1859 года (до изобретения радиосвязи), связь, работающая с помощью ионосферы, нарушится. Чтобы понять, так это или нет, надо хорошо представлять себе быстрые процессы, протекающие в ней.





Близящееся полное солнечное затмение на территории США — оно случится 21 августа и станет первым столь масштабным за столетие для этой страны — станет естественной лабораторией для проверки существующих моделей работы ионосферы. Во время затмения Луна полностью заблокирует ультрафиолет от Солнца. Этот главный источник подпитки ионосферы, ионизирующий больше всего атомов в ней, "выключится" и "включится" обратно всего за 2,5 минуты.





Исследователи из NASA будут использовать передачу радиосигналов от приёмников к передатчикам на разных концах США для того, чтобы выяснить, как резкое ослабление и усиление солнечного ультрафиолета повлияет на изменение распространения радиоволн с помощью ионосферы. Вообще блокирование УФ-лучей и их восстановление происходит над разными частями ионосферы постоянно из-за смены дня и ночи. Но оно практически никогда не бывает таким быстрым, поскольку не бывает мгновенного заката и рассвета. Поэтому наблюдения 21 августа могут дать действительно значимый научный результат.



