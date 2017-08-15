На 1,4 млн тенге оштрафовали в Алматы водителей автопарков за провоз безбилетных пассажиров

По итогам второй недели рейдов сотрудниками контрольно-ревизионного управления ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» были выявлены 198 нарушений при перевозке пассажиров водителями общественного транспорта. Из них 58 случаев – это провоз пассажиров без выдачи билетов и 140 зафиксированных фактов пропуска остановки автобусом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.





При этом по каждому случаю провоза пассажира без билета водителям автобусов был выписан штраф в размере 5 МРП тенге.





«В целом, за тринадцать дней рейдов были выписаны штрафы водителям на сумму 1 406 780 тенге, а также 466 пассажирам по статье №622 (2 МРП) на сумму более 2 114 708 тысяч тенге», - сообщили в Транспортном холдинге.





Как отмечается, за первую неделю введения дифференцированного тарифа, с 1 по 5 августа, были выявлены 144 нарушения при перевозке пассажиров водителями общественного транспорта. Из них 66 случаев – это провоз пассажиров без выдачи билетов, и 78 зафиксированных фактов пропуска остановки автобусом. На сумму более 800 тысяч тенге были оштрафованы 186 безбилетников.





В холдинге отметили, что рейдовые проверки будут проводиться до 31 декабря 2017 года при участии Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, Инспекции транспортного контроля, Управления административной полиции и контрольно-ревизионного управления ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» в 8 административно-территориальных районах города, автовокзалах, крупных пассажиро-образующих остановках.



