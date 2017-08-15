В Сайрамском районе ЮКО производят подсолнечное масло

В Сайрамском районе с развитием предпринимательства и преобразованиями в этой отрасли, началось производство растительного масла. Отметим, что район развивается в двух направлениях, передает пресс-служба акима ЮКО.





В районе доля обрабатывающей промышленности составляет 84%. Кроме того, в связи с открытием новых предприятий увеличился объем производства, где за счет использования ресурсов наблюдается рост экономики района. На сегодня количество активных предприятий достигло 13997 единиц, а объем производства товаров субъектами малого и среднего бизнеса составил 25 млн. тенге.









К примеру, по первому направлению развития промышленности, в цехе ИП Иптихар Кочкарова ведется интенсивная работа по производству растительного масла. Предприятие, расположенное в селе Карамурт Сайрамского района, было запущено в декабре 2016 году. Стоимость проекта составляет 350,0 млн. тенге.





В настоящее время производимые подсолнечные, сафлоровые масла выпускают под брендом «Алтын май». Сырье доставляют из Мактаральского района и из города Усть-Каменогорска. Продукцию поставляют в магазины и супермаркеты области и города Шымкент. Также, продукцию экспортируют в Республику Кыргызстан. В настоящее время ведутся работы по отправке готовой продукции в Иранскую Республику. Подсолнечное и сафлоровое масло на 100% полностью рафинированное и дезодорированное.













Стоит отметить, что в Сайрамском районе, в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 2020» в 2016 году нашли поддержку 17 проектов на сумму 5,0 млрд. тенге. Один из них, это цех по производству растительного масла.





Открытие большого числа предприятий в районе способствует обеспечению постоянной работой местных жителей. Вышеуказанный цех по производству сырья для растительных масел, обеспечил 25 местных жителей постоянной работой. Помимо этого, предприниматель начал строительство хранилища емкостью 10 тыс. тонн.









Фото: Пресс-служба акима ЮКО



