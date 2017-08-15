В Павлодаре задержанный за потасовку около кафе полицейский вышел под залог
15 августа 2017, 16:27
Он вышел из под стражи под залог в счет наложенного обременения на земельный участок на сумму пятисоткратного месячного расчетного показателя.
Задержанный за потасовку около павлодарского кафе "Арай" 25-летний павлодарский полицейский Темирхан Шарапиденов освобожден под залог, сообщил Sputnik Казахстан осведомленный источник.
По его информации, полицейский вышел из под стражи под залог в счет наложенного обременения на земельный участок на сумму пятисоткратного месячного расчетного показателя — 1 миллион 134 тысячи 500 тенге.
Напомним, что следователь просил суд оставить задержанного под стражей на два месяца. Его ходатайство поддержала прокуратура. Но судья не усмотрел достаточных оснований для содержания подозреваемого под стражей и санкционировал применение залога.
Третьего августа четверо стражей порядка прибыли на вызов о драке у ночного кафе "Арай" в Павлодаре, но ввязались в потасовку с драчунами. 11 августа в сетях появилась видеозапись инцидента под названием "Полицейский беспредел в Павлодаре".
Один из полицейских был задержан и водворен в ИВС. Ему было предъявлено обвинение по статье 362 части 4, пунктам 1 и 2 (Превышение власти и должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, совершенное должностным лицом, с применением насилия и специальных средств).
Санкции этой статьи предусматривают наказание в идее лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Фото: © Sputnik / Алексей Филиппов
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