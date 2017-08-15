В Павлодаре задержанный за потасовку около кафе полицейский вышел под залог

Он вышел из под стражи под залог в счет наложенного обременения на земельный участок на сумму пятисоткратного месячного расчетного показателя.

Задержанный за потасовку около павлодарского кафе "Арай" 25-летний павлодарский полицейский Темирхан Шарапиденов освобожден под залог, сообщил Sputnik Казахстан осведомленный источник.





По его информации, полицейский вышел из под стражи под залог в счет наложенного обременения на земельный участок на сумму пятисоткратного месячного расчетного показателя — 1 миллион 134 тысячи 500 тенге.



