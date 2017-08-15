Британцев побьют палками и посадят в тюрьму Сингапура за секс с пьяной женщиной
15 августа 2017, 16:36
Молодые люди признали себя виновными в обмен на смягчение приговора.
Троих британцев приговорили к шести с половиной годам тюремного заключения и восьми ударам палками в Сингапуре за секс с пьяной женщиной, находившейся без сознания.
Кхонг Там Тханк, Ву Тай Сон и Майкл Ле, которым едва исполнилось 20 лет, оказались на скамье подсудимых за изнасилование в сентябре 2016 года.
Британцы прилетели в Сингапур на мальчишник. В ночном клубе один из молодых людей познакомился с малайзийкой. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, согласилась провести с ним ночь в отеле.
В номере малайзийка отключилась, тогда трое мужчин решили заняться с ней сексом. Придя в себя, женщина позвонила в полицию.
Молодые люди признали себя виновными в обмен на смягчение приговора.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Edgar Su / Reuters.
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