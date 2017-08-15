Kazakh Invest оказывает все необходимые услуги по реализации 147 инвестиционных проектов в Казахстане

На сегодняшний день НК «Kazakh Invest» оказывает все необходимые услуги по реализации 147 инвестиционных проектов в Казахстане. Об этом, в ходе брифинга в пресс-центре Правительства РК, сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

Ж. Касымбек сообщил, что одним из важнейших направлений функционирования Национальной инвестиционной стратегии является работа «единого окна» для инвесторов, для того, чтобы решать все проблемы на региональном и центральном уровнях. Таким «оконом» на сегодняшний день является компания Kazakh Invest.

«Эта нацкомпания сегодня будет работать с инвесторами от двери до двери. То есть, она встречает инвестора, полностью обеспечивает его необходимым нормативным, юридическим или иным сопровождением, и фактически, будет сопровождать этот проект и в дальнейшем в период реализации», - сказал Женис Касымбек.

Министр отметил, что инвесторы в основном сталкиваются с проблемами при получении разрешительных документов, при прохождении проверок и в работе с местными региональными органами.

«Поэтому помимо Kazakh Invest мы имеем такой институт, как инвестиционный омбудсмен, которым является министр по инвестициям и развитию. Мы постоянно проводим трехсторонние встречи, то есть если поступает жалоба или какая-то просьба от инвестора, мы приглашаем в министерство его и ту сторону, к которой есть вопросы. Стараемся в трехстороннем формате их решать», - пояснил Ж. Касымбек.

В целом, как он подчеркнул, на сегодняшний день Kazakh Invest работает со 147 проектами и занимается сопровождением инвесторов в части решения всех возникающих вопросов.