Приговор в отношении полицейского, применившего электрошокер к задержанному в ВКО, оставили в силе
15 августа 2017, 16:42
Ранее Катон-Карагайский районный суд признал полицейского виновным в превышении власти должностным лицом с применением насилия и приговорил его к 5 годам заключения.
В Восточно-Казахстанском областном суде оставили в силе приговор в отношении инспектора полиции Катон-Карагайского РОВД, обвиняемого в избиении местного жителя и применении электрошокера, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру области.
Ранее Катон-Карагайский районный суд признал полицейского виновным в превышении власти должностным лицом с применением насилия и приговорил его к 5 годам заключения.
Во время процесса было установлено, что участковый А. в опорном пункте полиции в селе Улкен Нарын беспричинно нанес гражданину Б., доставленному в участок в нетрезвом состоянии, несколько ударов кулаком по животу и груди. Затем А. умышленно с помощью электрошокера стал наносить травмы потерпевшему. Из-за воздействия тока у Б. образовались ожоги по всему телу. После этого участковый вывез мужчину за пределы села, где и оставил его.
Материал об инциденте поступил в прокуратуру ВКО, после чего расследованием занималась антикоррупционная служба. Гособвинитель, представлявший надзорное ведомство во время процесса, просил суд признать подсудимого виновным.
В результате полицейскому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Отбывать наказание он должен в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
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