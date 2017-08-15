Лепс, Лобода, Араш: лидеры музыкальных хит-парадов выступят на фестивале «Астана Дауысы»
15 августа 2017, 16:51
На концерте прозвучат все самые лучшие композиции популярной музыки.
Впервые в Астане состоится церемония вручения статуэток исполнителям современной музыки. В первом Ежегодном международном фестивале «Астана дауысы» примут участие самые топовые артисты года из 15 стран Европы и Азии, передает Управление культуры, архивов и документации города Астаны.
На дебютном фестивале выступят абсолютные лидеры музыкальных хит-парадов Франции, Нидерландов, Швеции, Болгарии, Румынии, Албании, Молдовы, России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Ирана, Грузии и Казахстана.
Популярные и талантливые любимцы публики с невероятной энергетикой и многомиллионной армией поклонников станут участниками фестиваля «Астана дауысы». На одной сцене в столице Казахстана выступят артисты, задающие тренд в музыкальной индустрии – Григорий Лепс, Светлана Лобода, Бьянка, Вилли Уильямс, Ильяс Ялчинташ, Араш, DJ Sava, Ева Симонс и другие. Казахстан на фестивале представит популяный исполнитель Кайрат Нуртас.
На концерте прозвучат все самые лучшие композиции популярной музыки. Стоит отметить, что эти артисты возглавляют рейтинги на радиостанциях и музыкальных каналах, а также лидируют в музыкальных приложениях iTunes и Shazam.
Режиссером предстоящего музыкального фестиваля является известный продюсер Алексей Голубев – лауреат премий «Лучший режиссер» в 2015 году и «Лучшее видео» - в 2016-м. Кроме того, Алексей Голубев является режиссером-постановщиком около 300 клипов известных российских и западных артистов. Стоит отметить, что свой творческий путь известный продюсер начинал в Казахстане, Голубев после окончания школы работал на казахстанском телевидении, а также снимал свои первые рекламные ролики и клипы в городе Алматы.
Грандиозный концерт будет проходить 27 августа в ЦКЗ «Казахстан». Фестиваль «Астана Дауысы» является уникальной возможностью для жителей и гостей столицы услышать живое исполнение лучших композиций года.
Фото: Управление культуры, архивов и документации города Астаны
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