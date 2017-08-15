Итальянская горничная подстрелила коллегу, приняв револьвер за зажигалку
15 августа 2017, 16:56
Пострадавшая была госпитализирована и подвергнута операции, ее жизнь вне опасности.
Горничная одного из итальянских отелей ранила свою коллегу, приняв за зажигалку найденный в номере револьвер, передает РИА Новости.
Несчастный случай произошел в четырехзвездочном приморском отеле неподалеку от Римини. Во время уборки номеров две горничных нашли мелкокалиберный револьвер, который одной из них показался похожим на зажигалку. Она в шутку направила оружие на коллегу и нажала на курок. Прозвучал выстрел, и выпущенная из "игрушки" пуля попала в брюшную полость второй женщины.
Сообщается, что она была госпитализирована и подвергнута операции, ее жизнь вне опасности. Автор розыгрыша также получала легкое ранение от рикошета.
Владельцем незарегистрированного револьвера оказался 42-летний постоялец отеля, отдыхавший в нем в разгар августовских каникул с женой и детьми. Его нашли и арестовали.
Александр Логунов.
Фото: РИА Новости / Русалина Дмитриева.
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