Опустевший после распада СССР военный городок Гвардейский, сегодня развивается, цветет

В бытность СССР это был один из лучших военных учебных центров, сейчас – один из лучших в Казахстане.

Военный городок Гвардейский, который входит в пгт Отар Жамбылской области, в советское время был одним из лучших гарнизонов СССР, здесь был один из лучших военных учебных центров и здесь служили офицеры из всех уголков Советского Союза. Это были высокообразованные грамотные кадровые офицеры - Zakon.kz





Гвардейский в то время процветал, из вещей и продуктов питания в магазинах было всё, что в других местах было большим дефицитом, жены офицеров любили при случае хвастануть «у нас прямое московское обеспечение». Это я точно знаю, так как сама была женой офицера, и мы служили там с 1989 по 1993 год. Распад Советского Союза мы встретили как раз в Гвардейском.





Помню, здесь была большая средняя школа, музыкальная школа, Дом культуры, универсальный, продуктовый, мясной, овощной магазины, детсад, поссовет и я даже какое-то время работала секретарем поссовета. Местные жители завидовали нам, что у нас всё есть и приходили в наши магазины за покупками. Правда, многих через КПП (контрольно-пропускной пункт) не пропускали, не положено было.





После распада СССР, русскоязычные офицеры массово стали уезжать на свою историческую родину, кто в Россию, кто в Украину, кто в Беларусь и буквально через год поселок опустел, остались только те военнослужащие, которые были родом из Казахстана, но их было ничтожно мало, единицы, можно сказать. Недавно еще полностью заселенные дома вмиг опустели, в квартирах гулял ветер, они были настежь открытыми, местные жители разбирали, забирали всё, что попадалось под руки – полы, батареи, сантехнику, газплиты, двери, окна… Почти все дома, а их в военном городке было не один десяток, зияли пустыми глазницами, вандализм царил кругом.





Мало того, что ушел офицерский состав, офицерская элита, вслед за ними ушли и все вспомогательные службы – КЭЧ, котельная и так далее, где также служили и работали в основном россияне. Некому было контролировать и отвечать за коммунальную службу, по этажам прям на улицу бежала вода из сломанных кранов, в подъездах стояла ужасная сырость, вонь, не было горячей воды… Также часто не было света и по вечерам страшно было выходить не то чтобы на улицу, а даже в подъезд, так как в каждом четырех-, пятиэтажном доме жилыми оставались буквально несколько квартир, а то и вообще ни одной и по ночам было очень темно…





Таким, помню, покидали мы Гвардейский, когда в 1993 году переезжали в Алматы в связи с переводом мужа. Я думала, что наш военный городок никогда больше не возродится, будет полностью разрушен, исчезнет с лица земли.





…С тех пор прошло более 20 лет. Конечно, было интересно знать, каким стал наш Отар (Гвардейский) за эти годы и я иногда спрашивала у тех, кто бывал в тех краях: «А как там военный городок, он еще существует, там хоть кто-нибудь живет?». И мне говорили: «Да, люди там живут, жизнь потихоньку налаживается, вроде все нормально».





Но я не представляла, насколько это нормально. И вот в этом году, буквально в этом месяце, мне удалось побывать в своем Отаре на международных армейских играх-2017 в качестве журналиста. Когда я ехала туда, я очень волновалась. Села вперёд и всю дорогу смотрела на дорогу, хотела увидеть, какой стала отарская трасса, по которой за несколько лет службы мы не раз ездили, и я знала там каждый поворот, каждое деревце, каждую придорожную кафешку. С удивлением отметила, что дорога была просто великолепной, гладкая до самого Отара.





Проехав Отар, заехали непосредственно в Гвардейский, военный городок, и я опять была приятно удивлена. Вдоль дороги посажены деревца, видно, за ними хорошо ухаживают, принялись, растут. Перед въездом в поселок расположен большой парк.





- Этот парк разбили в этом году весной, - сказала мне сотрудница пресс-службы Министерства обороны Жансая Омар, увидев, как я с интересом смотрю на всё и пытаюсь всё разглядеть. – Парк носит имя первого министра обороны, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Внутри парка стоит его бюст.





Едем дальше. Улицы чистые, дома отремонтированы, внешне совсем как новые, ухожены. Я не увидела ни одного зашарпанного, не покрашенного, не побеленного дома. При въезде в поселок я узнала свой дом, где родилась моя младшая дочь, он стоит третий от дороги, мы какое-от время жили здесь, а потом переехали в центр. Этот дом такой же чистый, ухоженный, аккуратный, как и все дома вокруг. И дворы везде чистые, рядом игровые, бельевые площадки.





Обратила внимание, что на улице много ребятни, все катаются на велосипедах или на роликах и гироскутерах. Также много молодежи, подростков, что говорит о том, что здесь много молодых семей.





В центре стоят тойхана, супермаркет, шашлычные, кафешки, дороги заасфальтированы, всюду зеленые насаждения, на улице много частных машин.





…Когда ехала обратно с армейских игр, в наш автобус села одна апашка и попросила водителя подбросить ее до перекрестка Мы познакомились, разговорились, ее зовут Калжибек Айтпекова, я даже сфотала ее на память. Оказывается, она тоже приехала на армейские игры, посмотреть этноаулы, которые разбили здесь специально для гостей.





- Я зашла во все этноаулы, - говорит Калжибек апа, - везде всё национальное – корпешки, сундуки, коврики, предметы домашнего быта, в каждой юрте висят национальные женские платья, головные уборы из меха, домбра. На столе угощения из национальных блюд – баурсаки, лепешки, плов, бешбармак. Иностранцы заходили, ветераны и всех угощали.





- А как вы вообще здесь оказались? - спрашиваю я апашку.





- У меня сын военный, зовут Бахыт Кожамкулов, лет десять назад его перевели в Гвардейский, и я за ними приехала. А так мы родом из южного Казахстана. Он раньше служил в ОМОН, потом был комендантом в Гвардейском, сейчас он сапер. Внук тоже здесь служит, в 12-й бригаде, ефрейтор-срочник.





- Вам нравится ваш военный городок?





- Очень! Здесь хорошо, здесь всё есть – две школы, одна из них большая, новая, трехэтажная, два садика, магазины, ресторан, медсанбат… И всё здесь дешевое, не так, как в городе. Руководство Министерства обороны очень хорошо заботится, следит за чистотой, порядком, обеспечением. У нас здесь было пять брошенных пустых домов, там никто не жил, там невозможно было жить, но их полностью отремонтировали, всё поменяли, почти евроремонт сделали и сейчас в них живут военнослужащие с семьями. Горячая вода в поселке есть, газ есть, пустых домов нет, наоборот, жилья не хватает, некоторые даже на квартирах живут. И еще для офицеров построили пять домов, современных, красивых, там, говорят, все удобства есть, прекрасная планировка, лестничные площадки большие, как в современных домах в Алматы и Астане.





Да, слышали мы про эти дома и проезжали мимо них, они действительно очень красивые.





Я рада, что Отар (Гвардейский) ожил, не разрушился до конца, а выстоял вопреки всем и всему и сейчас развивается, цветет. Спасибо всем, кто принимал и принимает в этом благом деле самое активное участие, вносит свой посильный вклад.





















































































































Торгын Нурсеитова

Фото автора

Алматы - Отар



