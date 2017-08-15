В Семее детская шалость могла стать причиной пожара в общежитии Минобороны

Сообщение о пожаре в общежитии Министерства обороны на улице Юности в Семее поступило на пульт дежурного вчера, 14 августа около 19.00, сообщает сообщает Timeskz.kz





К месту пожара по повышенному вызову №3 были направлены силы и средства пожарных частей №7, 45, 46, 7, пожарного поста мясокомбината и СПЧ №2 отряда №2 Семея «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ВКО.





Огнеборцы установили, что очаг возгорания находится в подсобном помещении на втором этаже пятиэтажного здания. В бытовке горели пластиковые детали нерабочего холодильника, а также линолеум на полу.





До приезда пожарных часть жильцов самостоятельно покинула здание. Прибывшие спасатели эвакуировали через лестничные клетки 30 человек. Еще 7 жильцов, в том числе 5 детей, оставшихся на верхних этажах, из-за сильного задымления помещения, выводили с помощью автолестницы и «трехколенки».





– В ликвидации пожара были задействованы 26 человек личного состава, 9 автоцистерн и 2 автолестницы. Очаг возгорания был локализован через 17 минут и потушен. Пострадавших нет. Специалисты предполагают, что причиной пожара могла стать детская шалость с огнем, – сообщили в ДЧС ВКО.





Надежда Михеева