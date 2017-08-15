Байбек поручил принять все меры по реализации госпрограмм

В ходе совещания по реализации государственных и правительственных программ аким Алматы Бауыржан Байбек дал ряд протокольных поручений по достижению целевых индикаторов программ и решению проблемных вопросов, обратив особое внимание руководителей управлений и районов города на необходимости усиления контроля за качеством производственных работ и соблюдением своевременности сдачи объектов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.





По итогам 7 месяцев текущего года по всем программам достигнуты основные значения, в т.ч. в области развития здравоохранения, образования, «Рухани жаңғыру» и др.





В городе в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» работа ведется по 3 направлениям – модернизация, реконструкция и строительство инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. С 2015 года построено 81 км инженерных сетей для обеспечения необходимой инфраструктурой мкр. «Саялы», «Жас Канат», «Алгабас-1» и объектов Универсиады, реконструировано 13,9 км инженерных сетей. В текущем году реконструируются объекты на 9,9 млрд. тенге, что снизит износ на 1,5%, потери на 2,3%, аварийность на 3,2% по сравнению с 2016 годом. За время реализации программы создано более 2,4 тыс. рабочих мест. В рамках реализации «Нұрлы Жер» в текущем году будет введено 85 домов общей площадью 216,8 тыс.м2 или 4 198 квартир, в том числе по линии акимата в рамках реализации данной государственной программы ведется строительство 73 домов, из которых 24 будут завершены в текущем году.





По Программе развития регионов до 2020 года с 2015 года построены 141 км новых сетей водоснабжения и 96 км канализации на сумму 4,8 млрд. тенге. В целом, за 2016 год построено и реконструировано 467,2 км инженерных сетей. В 2017 году запланировано построить и реконструировать 545 км инженерных сетей: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение. В рамках Программы в прошлом году отремонтировано 37 домов и заменено 47 лифтов. В 2017 году будет отремонтировано 245 домов (замена 199 лифтов в 94 домах и ремонт подъездов, фасадов, кровли - в 151 домах).





В рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития в Карту поддержки предпринимательства Алматы включено 100 проектов на 190 млрд. тенге с созданием 12 тыс. рабочих мест. С 2015 года запущено 33 проекта на 35,6 млрд. тенге с созданием 2,7 тыс. новых рабочих мест. Все предприятия работают по плану, загрузка составляет 70% и более. До конца года планируется запустить еще 22 проекта на 59 млрд. тенге с созданием более 2 тыс. рабочих мест.

В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «ДКБ 2020» в 2015 и 2016 годах было поддержано 448 проектов с созданием 2,5 тыс. новых рабочих мест. При этом сохранено 15,5 тыс. рабочих мест. В текущем году выделено 4,4 млрд. тенге на субсидирование, гарантии и гранты. В результате создано 1,6 тыс. рабочих мест, сохранено 7,3 тыс. рабочих мест.





На региональную программу «Жібек жолы» с 2015 года выделено на паритетной основе с Фондом «Даму» 10,7 млрд. тенге с поддержкой 175 проектов. Участниками программы за 2016 – 2017 годы уже уплачено 1,2 млрд. тенге налогов, создано 550 новых рабочих мест, сохранено 1,2 тыс. рабочих мест.





В результате по итогам 7 месяцев количество действующих субъектов МСБ в городе выросло на 7,3% и составило 172,9 тыс. Численность занятых в МСБ за 1 квартал 2017 года составила 581 тыс. человек с ростом на 2,4%.





По итогам 7 месяцев текущего года по всем программам достигнуты основные значения, в т.ч. в области развития здравоохранения, «Рухани жаңғыру» и др. К примеру, по Программе развития образования и науки в Алматы в 2016 году достигнуто 100%-ое обеспечение бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами школьников первых классов. В 2017 году вторых, пятых, седьмых классов по обновленному содержанию образования. По итогам ЕНТ в текущем году учащиеся города шестой год подряд занимают первое место в республике. Максимальные результаты достигнуты и по другим показателям программы.



